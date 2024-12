Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - CHL : 1/4 finale aller Salzburg, Växjö et Genève remportent les matchs allers Source : championshockeyleague.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 03/12/2024 à 22:20 Tweeter Red Bull Salzburg - Färjestad BK : 3-1

Sparta Praha - Växjö Lakers : 1-2

Genève-Servette - Bremerhaven Pinguins : 4-0



- Färjestad BK : 3-1Sparta Praha -: 1-2- Bremerhaven Pinguins : 4-0 Salzburg continue son excellent parcours en CHL, il remporte le match aller des quarts devant ses partisans contre le FBK. Après un premier tiers de parité avec un but chacun, le Red Bull prend le large au tiers médiant grâce à un but de Nienhuis en infériorité et un de Kosmachuk en suppériorité. Une bonne avance de deux buts pour les Autrichiens qui devront gérer le match retour en Suède la semaine prochaine.

Växjö semble avoir fait le plus dur en s'imposant à Praha mais d'une seule unité, ce qui fait qu'il faudra assurer à domicile. Après un premier tiers sans but, les deux équipes se neutralisent au tiers médiant avec un but de chaque côté. A deux minutes du terme Rosen donne finalement la victoire aux Lakers.

Genève frappe fort et fait un grand pas vers le dernier carré avec une victoire cinglante contre les Pinguins. Il faudrait un miracle à Bremerhaven pour remonter ce gouffre. Vatanen inscrit un doublé et Raanta blanchit avec 35 arrêts !











