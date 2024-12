Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - CHL : 1/4 retour Zurich, Genève, Praha et Färjestad composent le dernier carré de la CHL 2025 Source : championshockeyleague.com Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 17/12/2024 à 23:19 Tweeter Färjestad BK - Red Bull Salzburg : 6-0 (1-3)

Växjö Lakers - Sparta Praha : 4-6 ap (2-1)

Bremerhaven Pinguins - Genève-Servette : 2-2 (0-4)

Zürich Lions - Eisbären Berlin : 5-4 (4-3)



- Red Bull Salzburg : 6-0 (1-3)Växjö Lakers -: 4-6 ap (2-1)Bremerhaven Pinguins - Genève-Servette : 2-2 (0-4)- Eisbären Berlin : 5-4 (4-3) La plus belle performance de la soirée revient au Sparta, vaincu à domicile au match aller, il parvient à réaliser un incroyable come-back sur la glace de Växjö. Les Lakers menaient pourtant 2-0 après un tiers, puis 3-1 après 40 minutes. Les locaux tenaient encore le match à 5 minutes du terme avec une longueur d'avance. Les Tchèques parviennent à marquer deux buts en une minute à moins deux minutes du terme. A égalité après les deux matchs, il faut donc disputer une prolongation. Dans son euphorie, le Sparta continue et Lajunen donne la victoire au Sparta, encore éliminé à moins de trois minutes de la sirène finale, quel retour ! Färjestad réussit logiquement à renverser la série après une défaite à Salzburg, a cartonné et humilie son adversaire pour se qualifier avec brio. Lagace blanchit avec 19 arrêts tandis que Steen inscrit trois points. Genève avait fait le plus dur à l'aller avec un tonitruant 4-0, il lui a donc suffit d'un match nul à Bremerhaven pour assurer sa place en demi-finale. Après deux tiers sans but, les Pinguins ont joué le tout pour le tout en jouant tout le dernier en cage vide, mais ont du se contenter d'un match nul, insuffisant pour Fischtown qui quitte la compétition sur une bonne note.

Fin de parcours, pour les Eisbären, le deuxième club allemand, éliminé par Zurich, le deuxième club suisse. Comme au match aller, les Berlinois qui menaient 3-0 se sont encore effondrés. Ils menaient encore 4-2 au début du dernier tiers, suffisant donc pour se qualifier mais encaissent encore trois buts pour s'incliner.



Les demi-finales de la CHL se tiendront au mois de janvier, le 14 pour les matchs aller et le 21 pour le retour. Chez le moins bien classé pour le premier match et chez le mieux classé pour le second. Genève et Zurich s'affronteront dans un derby suisse, tandis que Färjestad affrontera le Sparta.

