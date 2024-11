Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - CHL : 1/8 de finale retour Bremerhaven, Berlin, Zurich, Färjestad et Växjö sont les premiers qualifiés pour les quarts de finale de la CHL Source : championshockeyleague.com Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 19/11/2024 à 22:03 Tweeter Skellefteå AIK - Bremerhaven Pinguins : 1-5 (0-5)

Färjestad BK - Tappara Tampere : 3-3 ap (3-2)

Eisbären Berlin - Sheffield Steelers : 4-2 (5-3)

Fribourg-Gottéron - Växjö Lakers : 3-3 (0-1)

Zurich Lions - Straubing Tigers : 7-1 (4-2)



Bremerhaven qui avait écrasé le vice-champion d'Europe, Skellefteå, à l'aller, à remis le couvert au retour avec un cinglant 5-1 et un 11-1 au score cumulé. Une qualification éblouissante pour les quarts de finale pour les Pinguins. A noter les trois points de Jan Urbas.

Färjestad n'avait gagné que d'une longueur face au Tappara à l'aller. Et cette fois c'est le club de Tampere qui l'emporte sur le même score 3-2. Il faut donc disputer une prolongation, Viktor Lodin marque son deuxième but du soir et donne la victoire et la qualification aux Suédois.

Les Eisbären ont une deuxième fois évité le piège des Steelers et s'imposent à domicile avec deux buts d'écart. Le champion d'Allemagne en titre l'emporte avec deux points de Pfoederl et rejoint les quarts.

Växjö n'avait gagné que 1-0 lors du match aller, mais en arrachant le match nul à Fribourg cela suffit aux Lakers pour éliminer les Suisses et rejoindre les quarts.

Zurich a écrasé les Tigers sur un score sans appel et se qualifie aisément pour la suite de la compétition. A noter les quatre points pour Andrighetto dans cette partie.











