Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - CHL : 1/8 fin des matchs aller Le Sparta corrige son adversaire dans le classico tchèque, tandis que Berlin évite le piège des métallurgistes Source : championshockeyleague.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 13/11/2024 à 22:31 Tweeter Sparta Praha - Oceláři Třinec : 4-1

Sheffield Steelers - Eisbären Berlin : 3-5



- Oceláři Třinec : 4-1Sheffield Steelers -: 3-5 Le Sparta opposé à un rival de son pays, Třinec. Le champion en titre tchèque en difficultés dans le championnat, n'ont pas fait mieux sur la scène européenne en s'inclinant lourdement dans la capitale nationale. La messe était déjà dite après 20 minutes où Praha menait déjà 3-0. Chlapík, Kousal et Mikliš ont tous trois compté deux points.

Les Eisbären en déplacement à Sheffield devait se méfier d'un match piège chez l'équipe surprise de la saison européenne. Ils l'emportent de deux longueurs non sans s'être fait peur. Berlin mène 2-0 à l'entame du deuxième tiers, 3-1 à la mi-match. Un gros effort des Steelers leur permet d'égaliser avant la deuxième sirène. Les ours polaires surdominent la dernière période et parviennent à trouver deux fois le fond des filets pour quitter le Yorkshire avec la victoire.

