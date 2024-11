Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - CHL : 1/8 match aller Salzburg, Färjestad, Zurich et Genève s'imposent à l'extérieur pour le match aller. Växjö et Bremerhaven font de même mais à domicile Source : championshockeyleague.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 12/11/2024 à 22:09 Tweeter Pelicans Lahti - Red Bull Salzburg : 1-2

Tappara Tampere - Färjestad BK : 2-3

Växjö Lakers - Fribourg-Gottéron : 1-0

Bremerhaven Pinguins - Skellefteå AIK : 5-0

Straubing Tigers - Zurich Lions : 2-4

Lausanne - Genève-Servette : 0-5



Genève écrase Lausanne dans le derby et assure quasiment sa qualification, il lui faudra s'effondrer à domicile la semaine prochaine, peu probable. Palve compte deux buts, Granlund a lui aussi deux points. Raanta blanchit avec 29 arrêts.

Zurich a fait également un grand pas vers la qualification en l'emportant à Straubing. Une partie disputée et serrée pendant 40 minutes avant que les Lions ne passent l'épaule au dernier tiers. Malgin compte trois points, deux pour Andrighetto et Lehtonen.

Le Red Bull réalise un bon coup en l'emportant à Lahti d'une courte tête. Il faudra conclure au match retour, mais Salzburg évoluera à domicile.

Färjestad s'impose en Finlande face au Tappara, un bon résultat à l'extérieur avant le match retour devant ses partisans. Pourtant les locaux ont mené 2-0 au début du deuxième tiers avec un but du Français Hugo Gallet. Le club de Karlstad parvient à complètement renverser la tendance en deuxième partie de rencontre avec deux points pour Bergkvist et Kellman.

Bremerhaven a frappé un très grand coup à domicile en corrigeant l'AIK vice-champion d'Europe en titre, un terrible 5-0 qu'il sera bien difficile à remonter même à domicile pour les Suédois. Les Pinguins avaient déjà marqué quatre buts dès le premier tiers. Görtz et Jeglič marquent deux points. Fanzreb blanchit avec 29 arrêts.

Un unique but aura suffi aux Lakers à domicile pour déjouer Fribourg. Il est signé Rosen, tandis que Åhman blanchit avec 14 arrêts.











