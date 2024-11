Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - CHL : 1/8e fin des matchs retour Praha, Genève et Salzburg rejoignent les quarts de finale Source : championshockeyleague.com Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 20/11/2024 à 23:15 Tweeter Oceláři Třinec - Sparta Praha : 1-1 (1-4)

Genève-Servette - Lausanne : 7-4 (5-0)

Red Bull Slazburg - Pelicans Lahti : 5-0 (2-1)



- Pelicans Lahti : 5-0 (2-1) Pas de surprise dans le derby, Genève a battu nettement Lausanne et avec un cinglant 5-0 à l'aller la qualification pour les quarts est largement empochée. A noter le quadruplé de Praplan. Le Sparta qui s'était nettement imposé au match aller, a fait le minimum syndical en allant chercher le match nul à Třinec. Une égalisation qui est arrivée en toute fin de partie pour les locaux. Addamo compte une mention d'aide sur ce but.

Salzburg se qualifie avec brio en écrasant les Pelicans dans un match sans appel. Bourke et Rowe comptent deux points chacun, avec 22 arrêts Tolvanen blanchi. Il n'y aura plus que club finlandais en quarts de finale !



Affiches des quarts de finale (3 et 17 décembre)



Färjestad BK - Red Bull Salzburg

Sparta Praha - Växjö Lakers

Zurich Lions - Eisbären Berlin

Genève-Servette - Bremerhaven Pinguins





