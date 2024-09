Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - CHL : 1ère journée La CHL démarrait aujourd'hui Source : championshockeyleague.com Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 05/09/2024 à 22:24 Tweeter Dynamo Pardubice - Fehérvár AV19 : 7-0

Ilves Tampere - Unia Oświęcim : 4-3 ap

Storhamar - Zurich Lions : 1-4

Växjö Lakers - Eisbären Berlin : 3-1

Sparta Praha - Tappara Tampere : 1-2 TAB

Fribourg-Gottéron - Sheffield Steelers : 4-3



- Fehérvár AV19 : 7-0- Unia Oświęcim : 4-3 apStorhamar -: 1-4- Eisbären Berlin : 3-1Sparta Praha -: 1-2 TAB- Sheffield Steelers : 4-3 Le Dynamo s'impose triomphalement en ouverture de la CHL en étrillant les Hongrois du AV19. Smejkal inscrit quatre points, Kaut & Sedlák marquent deux buts. Le backup de Pardubice, Vomáčka blanchit avec 26 arrêts.

Les Ilves ont peiné à domicile pour venir à bout de l'héroïque équipe d'Oświęcim. Les Polonais ont poussé Tampere en prolongation avec notamment un doublé de Dziubiński. Profitant d'un powerplay à deux minutes du terme les Finlandais arrachent l'égalisation. Suomi n'a besoin que de 25 secondes pour donner la victoire aux léopards.

Victoire également laborieuse pour Fribourg a domicile qui arrache un succès étriqué contre les Steelers. Les dragons l'emportent d'une courte tête avec quatre points de Wallmark après avoir été mené 2-0 par Sheffield.

L'autre club suisse engagé, Zurich, a été plus en forme en s'imposant confortablement en Norvège face à Storhamar.

Dans une autre rencontre extrêmement serrée, le Tappara l'emporte aux tirs au but dans la capitale tchèque, après une séquence de dix tentatives chacun.

Enfin pour finir, Växjö remporte une solide victoire devant ses partisans contre Berlin grâce à un bon powerplay et deux points du Danois Blichfeld.



Classement : Pardubice : 3 pts Zurich : 3 pts Växjö : 3 pts Fribourg : 3 pts Ilves : 2 pts Tappara : 2 pts Praha : 1 pt Oświęcim : 1 pt Sheffield : 0 pt Berlin : 0 pt Storhamar : 0 pt Fehérvár : 0 pt











