Hockey sur glace - CHL : 3ème journée Färjestad vire en tête, Lausanne, Fribourg et Växjö suivent. Bremerhaven et le Tappara se replacent, premier succès laborieux pour Genève, un champion d'Europe en difficultés. Par contre net revers pour Rouen Source : championshockeyleague.com Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 12/09/2024 à 22:44

Oceláři Třinec - Växjö Lakers : 1-3

SønderjyskE - Bremerhaven Pinguins : 0-5

Fehérvár AV19 - Färjestad BK : 1-3

Genève-Servette - Storhamar : 4-3 TAB

Lausanne - Ilves Tampere : 7-2

Klagenfurt KAC - Fribourg-Gottéron : 0-4



Lourde défaite pour Rouen qui s'incline à Tampere face au Tappara qui a logiquement surclassé les Dragons. Luoto inscrit trois points, Karki fait trembler deux fois les filets normands.

Les Lakers rebondissent bien en remportant une solide victoire à Třinec. Blichfeld et Rasmussen inscrivent deux points. Premier but pour Addamo sous ses nouvelles couleurs.

Bremerhaven remporte une large victoire sur les terres de SønderjyskE. Franzreb blanchit avec 16 arrêts.

Lausanne inflige une déroute aux Ilves qui continuent de décevoir. Suomela inscrit un hat-trick pour les lions, Jager en a marqué deux.

Färjestad a assuré l'essentiel avec une victoire logique en Hongrie face au AV19. Steen inscrit trois points dans cette rencontre.

Genève a peiné pour disposer d'une courageuse équipe de Storhamar. Les Norvégiens ont mené 2-0 avant de se faire rejoindre avec un doublé de Špaček puis dépasser. Mais le SIL a arraché l'égalisation dans les dernières minutes du match avant de s'incliner finalement aux tirs au but.

Fribourg a réalisé enfin son premier match plein de la CHL avec un large succès à Klagenfurt. Walser marque un doublé dans la victoire des dragons en Autriche.



Classement : Färjestad : 9 pts Lausanne : 7 pts Fribourg : 7 pts Växjö : 7 pts Pardubice : 6 pts Zurich : 6 pts Bremerhaven : 6 pts Třinec : 5 pts Straubing : 5 pts Tappara : 5 pts Praha : 4 pts Skellefteå : 4 pts Klagenfurt : 3 pts Berlin : 3 pts Salzburg : 3 pts Genève : 3 pts Storhamar : 3 pts Ilves : 2 pts Sheffield : 2 pts Pelicans : 2 pts Oświęcim : 1 pt Rouen : 0 pt SønderjyskE : 0 pt Fehérvár : 0 pt











