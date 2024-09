Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - CHL : 4ème journée Färjestad vire en tête, Lausanne et Växjö suivent. Le champion en titre rebondit tout comme les Oceláři det Addamo, par c Source : championshockeyleague.com Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 15/09/2024 à 10:56 Tweeter Fehérvár AV19 - Lausanne : 1-3

Tappara Tampere - Färjestad BK : 4-6

Genève-Servette - Ilves Tampere : 4-3

Oceláři Třinec - Fribourg-Gottéron : 7-3

Storhamar - Växjö Lakers : 1-4

Bremerhaven Pinguins - Rouen Dragons : 4-2



Färjestad poursuit son parcours invaincu avec une bonne victoire en Finlande contre Tappara qui s'incline encore, malgré trois points de Tanus. Les Suédois se sont fait peur alors qu'ils menaient 3-0 avant de se faire égaliser en trois minutes ! Färjestad maintient son rythme et parvient à reprendre le large pour s'emparer de la première place. Färjestad poursuit son parcours invaincu avec une bonne victoire en Finlande contre Tappara qui s'incline encore, malgré trois points de. Les Suédois se sont fait peur alors qu'ils menaient 3-0 avant de se faire égaliser en trois minutes ! Färjestad maintient son rythme et parvient à reprendre le large pour s'emparer de la première place. Lausanne remporte une victoire pas si assurée à Székesfehérvár. Tim Bozon inscrit deux assistances dans cette rencontre. Les Lions grimpent à la deuxième place de la ligue.

Växjö reste troisième après un succès convaincant en Norvège contre Storhamar. Blichfeld le héros danois des Lakers a encore brillé avec un doublé et trois points.

Genève, champion en titre, remporte sa première victoire, non sans frayeurs face aux Ilves qui s'enfoncent. Les aigles menènent 3-0 après deux tiers, puis 4-1 à dix minutes du terme. Deux buts marqués coup sur coup en fin de rencontre permettent à Tampere de recoller mais pas de revenir. Jooris et Špaček inscrivent chacun trois points pour le Servette.

Les Oceláři renouent avec la victoire et devant leurs partisans en surclassant Fribourg. Pourtant Gottéron a mené à deux reprises au premier vingt puis à l'entame du second. Au dernier tiers les métallurgistes inscrivent cinq buts. Addamo inscrit trois points et un nouveau but. Même total pour Sikora, 3 points également mais deux buts pour Teplý.

Rouen s'incline une quatrième fois en quatre rencontres, cette fois à Bremerhaven. Malmenés aux deux premiers tiers, les Dragons restent pourtant devant après 40 minutes. Les assauts incessants de Fischtown finissent par emporter le champion de France au dernier tiers. Deux buts en moins d'une minute sur un powerplay (en CHL, le joueur passe deux minutes en prison et ne ressort pas même en cas de but) envoient les Dragons au tapis. Les snipers slovènes des Pinguins ont fait très mal à Rouen, Jeglič inscrit quatre points, Urbas trois.



Classement : Färjestad : 12 pts Lausanne : 10 pts Växjö : 10 pts Zurich : 9 pts Bremerhaven : 9 pts Třinec : 8 pts Fribourg : 7 pts Pardubice : 7 pts Skellefteå : 7 pts Berlin : 6 pts Genève : 6 pts Straubing : 5 pts Tappara : 5 pts Sheffield : 5 pts Praha : 4 pts Klagenfurt : 3 pts Salzburg : 3 pts Storhamar : 3 pts Ilves : 2 pts Pelicans : 2 pts Oświęcim : 1 pt Rouen : 0 pt SønderjyskE : 0 pt Fehérvár : 0 pt











