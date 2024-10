Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - CHL : 5ème journée Pour la reprise de la CHL, Färjestad confirme sa première place, les Suisses assurent. Salzburg et Sheffield surprennent, Tappara assure Source : championshockeyleague.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 09/10/2024 à 07:36 Tweeter Fribourg-Gottéron - Eisbären Berlin : 9-2

Zurich Lions - Sheffiled Steelers : 2-1 TAB

Färjestad BK - Oceláři Třinec : 3-2 ap

Skellefteå AIK - Fehérvár AV19 : 4-2

SønderjyskE - Tappara Tampere : 1-7

Växjö Lakers - Salzburg Red Bulls : 1-3



- Eisbären Berlin : 9-2- Sheffiled Steelers : 2-1 TAB- Oceláři Třinec : 3-2 ap- Fehérvár AV19 : 4-2SønderjyskE -: 1-7Växjö Lakers -: 1-3 Fribourg se reprend de la meilleure manière à domicile en atomisant Berlin. Sörensen inscrit quatre points, Dorthe réalise un tour du chapeau. Les dragons restent idéalement placés pour se qualifier en playoffs.

Autre carton celui du Tappara au Danemark face à une équipe de SønderjyskE complètement surclassée dans cette compétition européenne. Tanus inscrit trois points, le Français Hugo Gallet a marqué deux buts.

Färjestad s'impose sur le fil à Třinec grâce à un but en prolongation de Tomášek qui a complété un incroyable hat-trick avec les trois buts suédois inscrits sur sa terre natale. Deux points qui suffisent au champion suédois pour composter son billet en vue des playoffs.

Zürich se qualifie également pour les séries grâce à un succès très laborieux acquis contre la surprise de la saison, Sheffield. Il a fallu les tirs au but pour que le champion suisse se défasse des Steelers. Balcers a été le héros des Lions avec un but dans la rencontre et deux tirs au but réussis.

Les Red Bulls sont eux aussi assurés de disputer les playoffs après un bon succès à Växjö. Un powerplay en fin de partie leur a permis d'inscrire deux buts et de l'emporter.

Skellefteå se rapproche de la qualification avec un succès logique face aux Hongrois du AV19 toujours sans le moindre point. Pudas compte deux points dans la victoire de l'AIK.

Classement : Färjestad : 14 pts Salzburg : 11 pts Zurich : 11 pts Lausanne : 10 pts Växjö : 10 pts Fribourg : 10 pts Skellefteå : 10 pts Bremerhaven : 9 pts Berlin : 9 pts Sheffield : 9 pts Třinec : 9 pts Straubing : 8 pts Tappara : 8 pts Pardubice : 7 pts Genève : 6 pts Pelicans : 5 pts Praha : 4 pts Oświęcim : 4 pts Klagenfurt : 3 pts Storhamar : 3 pts Ilves : 2 pts Rouen : 0 pt SønderjyskE : 0 pt Fehérvár : 0 pt











