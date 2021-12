Europe : Continental Cup - CHL : Rouen (Les Dragons) Hockey sur glace - CHL : But par but Tampere-Rouen But par but de la rencontre de 1/4 de final de CHL Source : Média Sport Loisir La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 07/12/2021 à 17:49 Tweeter TAMPERE 1 - 0 ROUEN (1-0)





06.09 : But Tampere T Morley #86 en supériorité

05.57 : Pen Rouen 2mm Nesa #6



Bonsoir à tous, c'est parti

