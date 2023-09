Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - CHL : Confirmations et une surprise Les favoris l'ont emporté dans cette ouverture de la CHL 2023-24 tous sauf un qui s'est fait surprendre Source : championshockeyleague.com La rédaction Posté par Hockey Hebdo le 31/08/2023 à 22:56 Tweeter Dynamo Pardubice - Ilves Tampere : 1-3

Pelicans Lahti - Växjö Lakers : 1-5

Stavanger Oilers - Färjestad BK : 2-4

Ålborg Pirates - Tappara Tampere : 1-2 ap

Mannheim Adlers - Bolzano Foxes : 4-2

EHC Bienne - HC Košice : 3-1

Rouen Dragons - ERC Ingolstadt : 3-5

HC TWK Innsbruck - Genève-Servette : 5-2



Les favoris de la SHL, comme Färjestad ou Växjö ont assurés leur statut tout comme les Finlandais de Tampere, les Ilves ont été plus tranquilles que le Tappara pourtant champion d'Europe en titre qui a du avoir recours à une prolongation pour s'imposer à Ålborg.

Les Allemands de Mannheim un temps bousculés ont réussi à renverser le score pour l'emporter, tout comme ceux d'Ingolstadt à Rouen. Bienne entre également du bon pied dans la compétition avec un succès à domicile.

La première surprise de la compétition vient des alpes autrichiennes, Innsbruck a réussit à dominer le champion suisse en titre, Genève qui s'incline après avoir mené 2-0 en trois minutes de jeu ! Les requins ont su renverser la donne pour l'emporter et créer la sensation de la première journée.

La première journée se termine demain avec les quatre dernières rencontres. © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo