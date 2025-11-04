 
Europe : Continental Cup - CHL
Hockey sur glace - CHL : Coup d'envoi 2025
 
La saison 2025 de la CHL démarre aujourd'hui avec directement l'entrée en jeu des Grenoblois
 
Source : championshockeyleague.com La rédaction
Posté par Hockey Hebdo le 28/08/2025 à 22:46
Luleå - Zoug : 2-3 ap
Storhamar - Berlin : 0-3
Ingolstadt - Ilves : 1-3
Belfast - KalPa : 2-3 ap
Grenoble - Berne : 0-2
Klagenfurt - Sparta : 1-4

Les visiteurs ont régalé avec 6 victoires à l'extérieur dans cette première journée. Zoug a remporté le choc de la journée en Suède en prolongation sur un but du Suédois Bengtsson. Autre succès en prolongation celui laborieux des Finlandais à Belfast grâce à Curry.
Les BDL ont été plutôt solides à domicile et s'inclinent sur un score pas humiliant contre Berne, deux buts encaissés en moins d'une minute à la mi-match. Reideborn le gardien des ours blanchit. Tout comme celui des ours polaires berlinois Stettmer dans la victoire des siens face à Storhamar.
Le Sparta cogne fort d'entrée en Autriche avec un large succès grâce notamment à un doublé de Dzierkals.
Les Ilves s'imposent de manière confortable également en Bavière pour occuper la bonne partie du tableau.

Classement :
  1. Sparta : 3 pts
  2. Berlin : 3 pts
  3. Ilves : 3 pts
  4. Berne : 3 pts
  5. KalPa : 2 pts
  6. Zoug : 2 pts
  7. Luleå : 1 pt
  8. Belfast : 1 pt
  9. Grenoble : 0 pt
  10. Ingolstadt : 0 pt
  11. Klagenfurt : 0 pt
  12. Storhamar : 0 pt
  13. Brno
  14. Mountfield HK
  15. Lausanne
  16. Bolzano
  17. Frölunda
  18. Odense
  19. Lukko
  20. Brynäs
  21. Zurich
  22. Bremerhaven
  23. Salzburg
  24. Tychy
 
 
