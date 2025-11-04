Luleå

Zoug : 2-3 ap

Storhamar - Berlin : 0-3

Ingolstadt - Ilves : 1-3

Belfast - KalPa : 2-3 ap

Grenoble - Berne : 0-2

Klagenfurt - Sparta : 1-4

Les visiteurs ont régalé avec 6 victoires à l'extérieur dans cette première journée. Zoug a remporté le choc de la journée en Suède en prolongation sur un but du Suédois Bengtsson. Autre succès en prolongation celui laborieux des Finlandais à Belfast grâce à Curry.

Les BDL ont été plutôt solides à domicile et s'inclinent sur un score pas humiliant contre Berne, deux buts encaissés en moins d'une minute à la mi-match. Reideborn le gardien des ours blanchit. Tout comme celui des ours polaires berlinois Stettmer dans la victoire des siens face à Storhamar.

Le Sparta cogne fort d'entrée en Autriche avec un large succès grâce notamment à un doublé de Dzierkals.

Les Ilves s'imposent de manière confortable également en Bavière pour occuper la bonne partie du tableau.

Classement :