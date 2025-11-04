|
|Europe : Continental Cup - CHL
|Hockey sur glace - CHL : Coup d'envoi 2025
|La saison 2025 de la CHL démarre aujourd'hui avec directement l'entrée en jeu des Grenoblois
Luleå - Zoug : 2-3 ap
Storhamar - Berlin : 0-3
Ingolstadt - Ilves : 1-3
Belfast - KalPa : 2-3 ap
Grenoble - Berne : 0-2
Klagenfurt - Sparta : 1-4
Les visiteurs ont régalé avec 6 victoires à l'extérieur dans cette première journée. Zoug a remporté le choc de la journée en Suède en prolongation sur un but du Suédois Bengtsson. Autre succès en prolongation celui laborieux des Finlandais à Belfast grâce à Curry.
Les BDL ont été plutôt solides à domicile et s'inclinent sur un score pas humiliant contre Berne, deux buts encaissés en moins d'une minute à la mi-match. Reideborn le gardien des ours blanchit. Tout comme celui des ours polaires berlinois Stettmer dans la victoire des siens face à Storhamar.
Le Sparta cogne fort d'entrée en Autriche avec un large succès grâce notamment à un doublé de Dzierkals.
Les Ilves s'imposent de manière confortable également en Bavière pour occuper la bonne partie du tableau.
Classement :
- Sparta : 3 pts
- Berlin : 3 pts
- Ilves : 3 pts
- Berne : 3 pts
- KalPa : 2 pts
- Zoug : 2 pts
- Luleå : 1 pt
- Belfast : 1 pt
- Grenoble : 0 pt
- Ingolstadt : 0 pt
- Klagenfurt : 0 pt
- Storhamar : 0 pt
- Brno
- Mountfield HK
- Lausanne
- Bolzano
- Frölunda
- Odense
- Lukko
- Brynäs
- Zurich
- Bremerhaven
- Salzburg
- Tychy
