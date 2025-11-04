Tychy - Frölunda : 1-3

Ilves - Salzburg : 2-1

KalPa - Storhamar : 6-1

Sparta - Luleå : 2-1 TAB

Brynäs - Klagenfurt : 4-2

Odense - Zurich : 2-4



Troisième victoire en trois matchs pour Frölunda qui s'impose assez nettement à Tychy face au champion de Pologne toujours sans point marqué.

Ilves ont également remporté leur troisième succès de justesse face au Red Bull qui subit son premier revers.

KalPa est troisième et reste également invaincu après avoir corrigé les Norvégiens. Hartikainen marque deux buts.

Zurich suit avec un succès logique remporté au Danemark. Thelin a permis aux Bulldogs d'égaliser par deux fois mais les lions parviennent à repasser devant à cinq minutes du terme.

Brynäs suit après un succès plutôt logique à domicile face au KAC. Kinnvall, Pettersson et Ölund ont tous marqué deux points.

Le Sparta remporte le gros duel de la journée contre Luleå aux tirs au but et devance son adverse du jour.



Classement : Frölunda : 9 pts Ilves : 9 pts KalPa : 8 pts Zurich Lions : 7 pts Kometa Brno : 6 pts Brynäs : 6 pts Red Bull Salzburg : 6 pts EV Zoug : 5 pts Sparta Praha : 5 pts Luleå HF : 5 pts Lukko : 3 pts Eisbären Berlin : 3 pts SC Berne : 3 pts Storhamar : 3 pts Klagenfurt : 3 pts Bolzano Foxes : 3 pts Fischtown Pinguins Bremerhaven : 2 pts Odense Bulldogs : 2 pts Belfast Giants : 1 pt Mountfield HK : 1 pt ERC Ingolstadt : 0 pt Lausanne : 0 pt Tychy : 0 pt Grenoble Brûleurs de Loups : 0 pt