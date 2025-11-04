|
|Europe : Continental Cup - CHL
|
|Hockey sur glace - CHL : Début de la 3e journée
|
|Les Finlandais des Ilves et du KalPa continuent d'enchaîner les succès comme Frölunda. Zurich, Brynäs et le Sparta suivent de plus loin
|
|
|Source : championshockeyleague.com
|
Philippe Rouinssard
|Posté par
Hockey Hebdo
|le 04/09/2025 à 21:21
|
|
Tychy - Frölunda : 1-3
Ilves - Salzburg : 2-1
KalPa - Storhamar : 6-1
Sparta - Luleå : 2-1 TAB
Brynäs - Klagenfurt : 4-2
Odense - Zurich : 2-4
Troisième victoire en trois matchs pour Frölunda qui s'impose assez nettement à Tychy face au champion de Pologne toujours sans point marqué.
Ilves ont également remporté leur troisième succès de justesse face au Red Bull qui subit son premier revers.
KalPa est troisième et reste également invaincu après avoir corrigé les Norvégiens. Hartikainen marque deux buts.
Zurich suit avec un succès logique remporté au Danemark. Thelin a permis aux Bulldogs d'égaliser par deux fois mais les lions parviennent à repasser devant à cinq minutes du terme.
Brynäs suit après un succès plutôt logique à domicile face au KAC. Kinnvall, Pettersson et Ölund ont tous marqué deux points.
Le Sparta remporte le gros duel de la journée contre Luleå aux tirs au but et devance son adverse du jour.
Classement :
- Frölunda : 9 pts
- Ilves : 9 pts
- KalPa : 8 pts
- Zurich Lions : 7 pts
- Kometa Brno : 6 pts
- Brynäs : 6 pts
- Red Bull Salzburg : 6 pts
- EV Zoug : 5 pts
- Sparta Praha : 5 pts
- Luleå HF : 5 pts
- Lukko : 3 pts
- Eisbären Berlin : 3 pts
- SC Berne : 3 pts
- Storhamar : 3 pts
- Klagenfurt : 3 pts
- Bolzano Foxes : 3 pts
- Fischtown Pinguins Bremerhaven : 2 pts
- Odense Bulldogs : 2 pts
- Belfast Giants : 1 pt
- Mountfield HK : 1 pt
- ERC Ingolstadt : 0 pt
- Lausanne : 0 pt
- Tychy : 0 pt
- Grenoble Brûleurs de Loups : 0 pt
|
|
|
|© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
|
|
|