 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Europe : Continental Cup - CHL
Hockey sur glace - CHL : Début de la 3e journée
 
Les Finlandais des Ilves et du KalPa continuent d'enchaîner les succès comme Frölunda. Zurich, Brynäs et le Sparta suivent de plus loin
 
Source : championshockeyleague.com Philippe Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo le 04/09/2025 à 21:21
Tychy - Frölunda : 1-3
Ilves - Salzburg : 2-1
KalPa - Storhamar : 6-1
Sparta - Luleå : 2-1 TAB
Brynäs - Klagenfurt : 4-2
Odense - Zurich : 2-4

Photo hockey CHL : Début de la 3e journée - Europe : Continental Cup - CHL
Troisième victoire en trois matchs pour Frölunda qui s'impose assez nettement à Tychy face au champion de Pologne toujours sans point marqué.
Ilves ont également remporté leur troisième succès de justesse face au Red Bull qui subit son premier revers. 
KalPa est troisième et reste également invaincu après avoir corrigé les Norvégiens. Hartikainen marque deux buts.
Zurich suit avec un succès logique remporté au Danemark. Thelin a permis aux Bulldogs d'égaliser par deux fois mais les lions parviennent à repasser devant à cinq minutes du terme.
Brynäs suit après un succès plutôt logique à domicile face au KAC. Kinnvall, Pettersson et Ölund ont tous marqué deux points.
Le Sparta remporte le gros duel de la journée contre Luleå aux tirs au but et devance son adverse du jour. 
 

Classement :
  1. Frölunda : 9 pts
  2. Ilves : 9 pts
  3. KalPa : 8 pts
  4. Zurich Lions : 7 pts
  5. Kometa Brno : 6 pts
  6. Brynäs : 6 pts
  7. Red Bull Salzburg : 6 pts
  8. EV Zoug : 5 pts
  9. Sparta Praha : 5 pts
  10. Luleå HF : 5 pts
  11. Lukko : 3 pts
  12. Eisbären Berlin : 3 pts
  13. SC Berne : 3 pts
  14. Storhamar : 3 pts
  15. Klagenfurt : 3 pts
  16. Bolzano Foxes : 3 pts
  17. Fischtown Pinguins Bremerhaven : 2 pts
  18. Odense Bulldogs : 2 pts
  19. Belfast Giants : 1 pt
  20. Mountfield HK : 1 pt
  21. ERC Ingolstadt : 0 pt
  22. Lausanne : 0 pt
  23. Tychy : 0 pt
  24. Grenoble Brûleurs de Loups : 0 pt
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 