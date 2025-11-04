|
|Europe : Continental Cup - CHL
|Hockey sur glace - CHL : Début de la 4ème journée
|Ilves et KalPa toujours invaincus sont seuls devant, Brynäs, le Sparta et Luleå rebondissent
|Source : championshockeyleague.com
Philippe Rouinssard
Hockey Hebdo
|le 06/09/2025 à 21:32
Sparta - Frölunda : 4-2
Brynäs - Zurich : 2-0
Ilves - Storhamar : 3-0
KalPa - Salzburg : 3-2
Tychy - Luleå : 2-3
Odense - Klagenfurt : 3-6
Ilves continue son parcours sans faute avec une victoire nette contre le champion de Norvège. Mottard compte deux points.
KalPa remporte également son quatrième succès en autant de match face au Red Bull et occupe la deuxième place du classement.
Le Sparta se relance bien dans la compétition en infligeant à Frölunda son premier revers de la compétiiton. Le club de la capitale tchèque peut revenir au contact des meilleures places. Luleå suit aussi après un succès laborieux en Pologne.
Brynäs confirme sa bonne forme avec une troisième victoire de suite en déjouant le champion en titre. Delia blanchit avec 23 arrêts.
Klagenfurt rebondit au Danemark avec un bon succès qui replace les Autrichiens dans la bonne partie du classement. Kempe a marqué deux buts et compté pas moins de quatre points.
Classement :
- Ilves : 12 pts
- KalPa : 11 pts
- Frölunda : 9 pts
- Brynäs : 9 pts
- Sparta Praha : 8 pts
- Luleå HF : 8 pts
- Kometa Brno : 7 pts
- Zurich Lions : 7 pts
- Lukko : 6 pts
- Red Bull Salzburg : 6 pts
- Klagenfurt : 6 pts
- EV Zoug : 5 pts
- Bolzano Foxes : 5 pts
- SC Berne : 4 pts
- ERC Ingolstadt : 3 pts
- Lausanne : 3 pts
- Eisbären Berlin : 3 pts
- Grenoble Brûleurs de Loups : 3 pts
- Storhamar : 3 pts
- Mountfield HK : 3 pts
- Fischtown Pinguins Bremerhaven : 2 pts
- Odense Bulldogs : 2 pts
- Belfast Giants : 1 pt
- Tychy : 0 pt
