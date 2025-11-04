Sparta - Frölunda : 4-2

- Frölunda : 4-2- Zurich : 2-0- Storhamar : 3-0- Salzburg : 3-2Tychy -: 2-3Odense -: 3-6 Ilves continue son parcours sans faute avec une victoire nette contre le champion de Norvège. Mottard compte deux points.

KalPa remporte également son quatrième succès en autant de match face au Red Bull et occupe la deuxième place du classement. Le Sparta se relance bien dans la compétition en infligeant à Frölunda son premier revers de la compétiiton. Le club de la capitale tchèque peut revenir au contact des meilleures places. Luleå suit aussi après un succès laborieux en Pologne.

Brynäs confirme sa bonne forme avec une troisième victoire de suite en déjouant le champion en titre. Delia blanchit avec 23 arrêts.

Klagenfurt rebondit au Danemark avec un bon succès qui replace les Autrichiens dans la bonne partie du classement. Kempe a marqué deux buts et compté pas moins de quatre points.



Classement : Ilves : 12 pts KalPa : 11 pts Frölunda : 9 pts Brynäs : 9 pts Sparta Praha : 8 pts Luleå HF : 8 pts Kometa Brno : 7 pts Zurich Lions : 7 pts Lukko : 6 pts Red Bull Salzburg : 6 pts Klagenfurt : 6 pts EV Zoug : 5 pts Bolzano Foxes : 5 pts SC Berne : 4 pts ERC Ingolstadt : 3 pts Lausanne : 3 pts Eisbären Berlin : 3 pts Grenoble Brûleurs de Loups : 3 pts Storhamar : 3 pts Mountfield HK : 3 pts Fischtown Pinguins Bremerhaven : 2 pts Odense Bulldogs : 2 pts Belfast Giants : 1 pt Tychy : 0 pt