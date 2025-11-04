 
Europe : Continental Cup - CHL
Hockey sur glace - CHL : Début de la 4ème journée
 
Ilves et KalPa toujours invaincus sont seuls devant, Brynäs, le Sparta et Luleå rebondissent
 
Source : championshockeyleague.com Philippe Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo le 06/09/2025 à 21:32
Sparta - Frölunda : 4-2
Brynäs - Zurich : 2-0
Ilves - Storhamar : 3-0
KalPa - Salzburg : 3-2
Tychy - Luleå : 2-3
Odense - Klagenfurt : 3-6

Photo hockey CHL : Début de la 4ème journée - Europe : Continental Cup - CHL
Ilves continue son parcours sans faute avec une victoire nette contre le champion de Norvège. Mottard compte deux points.
KalPa remporte également son quatrième succès en autant de match face au Red Bull et occupe la deuxième place du classement.
Le Sparta se relance bien dans la compétition en infligeant à Frölunda son premier revers de la compétiiton. Le club de la capitale tchèque peut revenir au contact des meilleures places. Luleå suit aussi après un succès laborieux en Pologne. 
Brynäs confirme sa bonne forme avec une troisième victoire de suite en déjouant le champion en titre. Delia blanchit avec 23 arrêts. 
Klagenfurt rebondit au Danemark avec un bon succès qui replace les Autrichiens dans la bonne partie du classement. Kempe a marqué deux buts et compté pas moins de quatre points.

 
Classement :
  1. Ilves : 12 pts
  2. KalPa : 11 pts
  3. Frölunda : 9 pts
  4. Brynäs : 9 pts
  5. Sparta Praha : 8 pts
  6. Luleå HF : 8 pts
  7. Kometa Brno : 7 pts
  8. Zurich Lions : 7 pts
  9. Lukko : 6 pts
  10. Red Bull Salzburg : 6 pts
  11. Klagenfurt : 6 pts
  12. EV Zoug : 5 pts
  13. Bolzano Foxes : 5 pts
  14. SC Berne : 4 pts
  15. ERC Ingolstadt : 3 pts
  16. Lausanne : 3 pts
  17. Eisbären Berlin : 3 pts
  18. Grenoble Brûleurs de Loups : 3 pts
  19. Storhamar : 3 pts
  20. Mountfield HK : 3 pts
  21. Fischtown Pinguins Bremerhaven : 2 pts
  22. Odense Bulldogs : 2 pts
  23. Belfast Giants : 1 pt
  24. Tychy : 0 pt
 
 
