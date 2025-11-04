Lukko - Zoug : 1-0

Mountfield HK - KalPa : 1-5

Brynäs - Storhamar : 1-2

Bremerhaven - Luleå : 2-0

Berlin - Frölunda : 1-4

Zurich - Praha : 1-2



Les clubs finlandais continuent de cartonner dans cette compétition européenne. Le KalPa, champion de Finlande en titre, a cartonné Mountfield avec un doublé de Kapanen et prend la première place. vec un mini succès contre Zoug, sur un unique but de Valila, Lukko monte au cinquième rang.

Frölunda se maintient sur le podium de la CHL avec un net succès à Berlin. Thorell inscrit un doublé dans la victoire suédoise.

Le Sparta s'empare de la quatrième place avec un bon succès à Zurich chez le champion en titre qui continue de décevoir.

Bremerhaven relance la machine en s'imposant avec brio contre Luleå grâce à un jeu blanc de Hungerecker. Un succès qui permet aux Pinguins de se glisser dans les bonnes places.

Deuxième succès de la saison pour Storhamar qui l'emporte à Brynäs mais qui reste encore loin des playoffs.

Classement : KalPa : 14 pts I lves : 12 pts Frölunda : 12 pts Sparta Praha : 11 pts Lukko : 10 pts Brynäs : 9 pts EV Zoug : 8 pts Luleå HF : 8 pts Kometa Brno : 7 pts Zurich Lions : 7 pts SC Berne : 7 pts Fischtown Pinguins Bremerhaven : 7 pts ERC Ingolstadt : 6 pts Red Bull Salzburg : 6 pts Klagenfurt : 6 pts Mountfield HK : 6 pts Storhamar : 6 pts Grenoble Brûleurs de Loups : 5 pts Bolzano Foxes : 5 pts Eisbären Berlin : 4 pts Lausanne : 3 pts Odense Bulldogs : 2 pts Belfast Giants : 1 pt Tychy : 0 pt