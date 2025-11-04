|
|Europe : Continental Cup - CHL
|
|Hockey sur glace - CHL : Début de la cinquième journée
|
|KalPa prend la tête, Frölunda, le Sparta et Lukko suivent. Bremerhaven revient dans les bonnes places, Storhamar s'en rapproche
|
|
|
La rédaction
|Posté par
Hockey Hebdo
|le 07/10/2025 à 22:03
|
|
Lukko - Zoug : 1-0
Mountfield HK - KalPa : 1-5
Brynäs - Storhamar : 1-2
Bremerhaven - Luleå : 2-0
Berlin - Frölunda : 1-4
Zurich - Praha : 1-2
Les clubs finlandais continuent de cartonner dans cette compétition européenne. Le KalPa, champion de Finlande en titre, a cartonné Mountfield avec un doublé de Kapanen et prend la première place. vec un mini succès contre Zoug, sur un unique but de Valila, Lukko monte au cinquième rang.
Frölunda se maintient sur le podium de la CHL avec un net succès à Berlin. Thorell inscrit un doublé dans la victoire suédoise.
Le Sparta s'empare de la quatrième place avec un bon succès à Zurich chez le champion en titre qui continue de décevoir.
Bremerhaven relance la machine en s'imposant avec brio contre Luleå grâce à un jeu blanc de Hungerecker. Un succès qui permet aux Pinguins de se glisser dans les bonnes places.
Deuxième succès de la saison pour Storhamar qui l'emporte à Brynäs mais qui reste encore loin des playoffs.
Classement :
- KalPa : 14 pts
- Ilves : 12 pts
- Frölunda : 12 pts
- Sparta Praha : 11 pts
- Lukko : 10 pts
- Brynäs : 9 pts
- EV Zoug : 8 pts
- Luleå HF : 8 pts
- Kometa Brno : 7 pts
- Zurich Lions : 7 pts
- SC Berne : 7 pts
- Fischtown Pinguins Bremerhaven : 7 pts
- ERC Ingolstadt : 6 pts
- Red Bull Salzburg : 6 pts
- Klagenfurt : 6 pts
- Mountfield HK : 6 pts
- Storhamar : 6 pts
- Grenoble Brûleurs de Loups : 5 pts
- Bolzano Foxes : 5 pts
- Eisbären Berlin : 4 pts
- Lausanne : 3 pts
- Odense Bulldogs : 2 pts
- Belfast Giants : 1 pt
- Tychy : 0 pt
|
|
|
|
|
|