Europe : Continental Cup - CHL
Hockey sur glace - CHL : Début de la cinquième journée
 
KalPa prend la tête, Frölunda, le Sparta et Lukko suivent. Bremerhaven revient dans les bonnes places, Storhamar s'en rapproche
 
Source : championshockeyleague.com La rédaction
Posté par Hockey Hebdo le 07/10/2025 à 22:03
Lukko - Zoug : 1-0
Mountfield HK - KalPa : 1-5
Brynäs - Storhamar : 1-2
Bremerhaven - Luleå : 2-0
Berlin - Frölunda : 1-4
Zurich - Praha : 1-2

Les clubs finlandais continuent de cartonner dans cette compétition européenne. Le KalPa, champion de Finlande en titre, a cartonné Mountfield avec un doublé de Kapanen et prend la première place. vec un mini succès contre Zoug, sur un unique but de Valila, Lukko monte au cinquième rang.
Frölunda se maintient sur le podium de la CHL avec un net succès à Berlin. Thorell inscrit un doublé dans la victoire suédoise.
Le Sparta s'empare de la quatrième place avec un bon succès à Zurich chez le champion en titre qui continue de décevoir.
Bremerhaven relance la machine en s'imposant avec brio contre Luleå grâce à un jeu blanc de Hungerecker. Un succès qui permet aux Pinguins de se glisser dans les bonnes places.
Deuxième succès de la saison pour Storhamar qui l'emporte à Brynäs mais qui reste encore loin des playoffs. 
 
Classement :
  1. KalPa : 14 pts
  2. Ilves : 12 pts
  3. Frölunda : 12 pts
  4. Sparta Praha : 11 pts
  5. Lukko : 10 pts
  6. Brynäs : 9 pts
  7. EV Zoug : 8 pts
  8. Luleå HF : 8 pts
  9. Kometa Brno : 7 pts
  10. Zurich Lions : 7 pts
  11. SC Berne : 7 pts
  12. Fischtown Pinguins Bremerhaven : 7 pts
  13. ERC Ingolstadt : 6 pts
  14. Red Bull Salzburg : 6 pts
  15. Klagenfurt : 6 pts
  16. Mountfield HK : 6 pts
  17. Storhamar : 6 pts
  18. Grenoble Brûleurs de Loups : 5 pts
  19. Bolzano Foxes : 5 pts
  20. Eisbären Berlin : 4 pts
  21. Lausanne : 3 pts
  22. Odense Bulldogs : 2 pts
  23. Belfast Giants : 1 pt
  24. Tychy : 0 pt
 
 
