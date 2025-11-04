Luleå - Berne : 4-2

Storhamar - Sparta : 4-2

Ingolstadt - KalPa : 1-4

Belfast - Ilves : 4-7

Grenoble - Zoug : 1-5

Klagenfurt - Berlin : 3-2



Les Ilves prennent la tête de la compétition avec un succès net en Irlande mais qui ne s'est dessiné qu'en fin de partie.

KalPa remporte une deuxième victoire à l'extérieur mais cette fois nettement en Bavière. Kapanen compte deux points. 2e succès également pour Zoug qui cartonne les BDL, mais ceux-ci inscrivent leur premier but en CHL signé Guillaume Leclerc.

Grosse surprise en Norvège, où Storhamar domine assez nettement le Sparta grâce notamment à un doublé de Berglund et trois points de Martinsen.

Premier succès pour Luleå qui cette fois renverse le club suisse, les ours bernois. Idem pour Klagenfurt qui rebondit bien à domicile en s'offrant la peau du triple champion allemand.



Classement :