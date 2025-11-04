|
|Europe : Continental Cup - CHL
|Hockey sur glace - CHL : Début de la deuxième journée
|Les Finlandais et Zoug virent en tête. Suédois, Autrichien et Norvégien remportent leur premier succès, lourd revers pour Grenoble
|Source : championshockeyleague.com
La rédaction
Hockey Hebdo
|le 30/08/2025 à 22:36
Luleå - Berne : 4-2
Storhamar - Sparta : 4-2
Ingolstadt - KalPa : 1-4
Belfast - Ilves : 4-7
Grenoble - Zoug : 1-5
Klagenfurt - Berlin : 3-2
Les Ilves prennent la tête de la compétition avec un succès net en Irlande mais qui ne s'est dessiné qu'en fin de partie.
KalPa remporte une deuxième victoire à l'extérieur mais cette fois nettement en Bavière. Kapanen compte deux points. 2e succès également pour Zoug qui cartonne les BDL, mais ceux-ci inscrivent leur premier but en CHL signé Guillaume Leclerc.
Grosse surprise en Norvège, où Storhamar domine assez nettement le Sparta grâce notamment à un doublé de Berglund et trois points de Martinsen.
Premier succès pour Luleå qui cette fois renverse le club suisse, les ours bernois. Idem pour Klagenfurt qui rebondit bien à domicile en s'offrant la peau du triple champion allemand.
Classement :
- Ilves : 6 pts
- Zoug : 5 pts
- KalPa : 5 pts
- Luleå : 4 pts
- Sparta : 3 pts
- Lukko : 3 pts
- Brno : 3 pts
- Berlin : 3 pts
- Frölunda : 3 pts
- Salzburg : 3 pts
- Berne : 3 pts
- Storhamar : 3 pts
- Klagenfurt : 3 pts
- Bremerhaven : 2 pts
- Odense : 2 pts
- Mountfield HK : 1 pt
- Belfast : 1 pt
- Zurich : 1 pt
- Tychy : 0 pt
- Bolzano : 0 pt
- Lausanne : 0 pt
- Brynäs : 0 pt
- Grenoble : 0 pt
- Ingolstadt : 0 pt
