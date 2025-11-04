 
Europe : Continental Cup - CHL
Hockey sur glace - CHL : Début de la deuxième journée
 
Les Finlandais et Zoug virent en tête. Suédois, Autrichien et Norvégien remportent leur premier succès, lourd revers pour Grenoble
 
Source : championshockeyleague.com La rédaction
Posté par Hockey Hebdo le 30/08/2025 à 22:36
Luleå - Berne : 4-2
Storhamar - Sparta : 4-2
Ingolstadt - KalPa : 1-4
Belfast - Ilves : 4-7
Grenoble - Zoug : 1-5
Klagenfurt - Berlin : 3-2

Les Ilves prennent la tête de la compétition avec un succès net en Irlande mais qui ne s'est dessiné qu'en fin de partie. 
KalPa remporte une deuxième victoire à l'extérieur mais cette fois nettement en Bavière. Kapanen compte deux points. 2e succès également pour Zoug qui cartonne les BDL, mais ceux-ci inscrivent leur premier but en CHL signé Guillaume Leclerc.
Grosse surprise en Norvège, où Storhamar domine assez nettement le Sparta grâce notamment à un doublé de Berglund et trois points de Martinsen.
Premier succès pour Luleå qui cette fois renverse le club suisse, les ours bernois. Idem pour Klagenfurt qui rebondit bien à domicile en s'offrant la peau du triple champion allemand.

Classement :
  1. Ilves : 6 pts
  2. Zoug : 5 pts
  3. KalPa : 5 pts
  4. Luleå : 4 pts
  5. Sparta : 3 pts
  6. Lukko : 3 pts
  7. Brno : 3 pts
  8. Berlin : 3 pts
  9. Frölunda : 3 pts
  10. Salzburg : 3 pts
  11. Berne : 3 pts
  12. Storhamar : 3 pts
  13. Klagenfurt : 3 pts
  14. Bremerhaven : 2 pts
  15. Odense : 2 pts
  16. Mountfield HK : 1 pt
  17. Belfast : 1 pt
  18. Zurich : 1 pt
  19. Tychy : 0 pt
  20. Bolzano : 0 pt
  21. Lausanne : 0 pt
  22. Brynäs : 0 pt
  23. Grenoble : 0 pt
  24. Ingolstadt : 0 pt
 
 
