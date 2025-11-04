Ilves - Zurich : 4-1

Praha - Grenoble : 4-0

Frölunda - Berne : 4-3

Luleå - Bolzano : 3-2 ap

Storhamar - Bremerhaven : 2-1

Belfast - Brynäs : 2-1



Sixième victoire en six matchs pour les Ilves qui trustent la première place en dominant Zurich un champion en titre qui continue de faire pale figure. Mäntykivi inscrit un doublé, Jašek trois points.

Frölunda reste très bien placé, provisoirement deuxième, après sa bonne victoire sur Berne. Les Suédois mènent 3-0 puis 4-1 mais se sont fait peur avec un retour des Ours à une longueur, malgré tout ils ne pourront pas recoller.

Luleå a peiné à domicile pour se défaire des Foxes qui ont arraché la prolongation à la toute fin du match avant le but victorieux de Bromé.

Pas de miracle pour les BDL dans la capitale de la République Tchèque où ils ont été durement battus par le Sparta. Hyka et Irving comptent chacun deux points. Grenoble n'a pu tirer que 14 petites fois sans parvenir à déjouer Kovář qui blanchit. Praha est quatrième, les Grenoblois douzièmes avant la fin de la journée demain. Il faudra scruter les rencontres pour connaître le classement final.

Storhamar remporte une nouvelle victoire, cette fois contre les Pinguins vraiment décevants dans leur campagne européenne.

Belfast termine sur une bonne note mais bien loin des playoffs. Les Irlandais font chuter Brynäs à domicile et remportent leur première victoire de la saison. Les Suédois ont déjà composté leur billet mais ce revers surprenant peut leur faire glisser vers le bas du tableau.



Classement : I lves : 18 pts Frölunda : 15 pts KalPa : 14 pts Sparta Praha : 14 pts SC Berne : 10 pts Lukko : 10 pts Luleå HF : 10 pts Brynäs : 9 pts ERC Ingolstadt : 9 pts Storhamar : 9 pts EV Zoug : 8 pts Grenoble Brûleurs de Loups : 8 pts Zurich Lions : 7 pts Kometa Brno : 7 pts Fischtown Pinguins Bremerhaven : 7 pts Red Bull Salzburg : 6 pts Klagenfurt : 6 pts Mountfield HK : 6 pts Bolzano Foxes : 6 pts Odense Bulldogs : 5 pts Eisbären Berlin : 4 pts Tychy : 3 pts Lausanne : 3 pts Belfast Giants : 1 pt