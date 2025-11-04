 
Europe : Continental Cup - CHL
Hockey sur glace - CHL : Début de la sixième journée
 
Tous les locaux ont gagné. Premier succès pour Belfast
 
Source : championshockeyleague.com Philippe Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo le 14/10/2025 à 22:19
Ilves - Zurich : 4-1
Praha - Grenoble : 4-0
Frölunda - Berne : 4-3
Luleå - Bolzano : 3-2 ap
Storhamar - Bremerhaven : 2-1
Belfast - Brynäs : 2-1

Sixième victoire en six matchs pour les Ilves qui trustent la première place en dominant Zurich un champion en titre qui continue de faire pale figure. Mäntykivi inscrit un doublé, Jašek trois points.
Frölunda reste très bien placé, provisoirement deuxième, après sa bonne victoire sur Berne. Les Suédois mènent 3-0 puis 4-1 mais se sont fait peur avec un retour des Ours à une longueur, malgré tout ils ne pourront pas recoller.
Luleå a peiné à domicile pour se défaire des Foxes qui ont arraché la prolongation à la toute fin du match avant le but victorieux de Bromé.
Pas de miracle pour les BDL dans la capitale de la République Tchèque où ils ont été durement battus par le Sparta. Hyka et Irving comptent chacun deux points. Grenoble n'a pu tirer que 14 petites fois sans parvenir à déjouer Kovář qui blanchit. Praha est quatrième, les Grenoblois douzièmes avant la fin de la journée demain. Il faudra scruter les rencontres pour connaître le classement final.
Storhamar remporte une nouvelle victoire, cette fois contre les Pinguins vraiment décevants dans leur campagne européenne.
Belfast termine sur une bonne note mais bien loin des playoffs. Les Irlandais font chuter Brynäs à domicile et remportent leur première victoire de la saison. Les Suédois ont déjà composté leur billet mais ce revers surprenant peut leur faire glisser vers le bas du tableau.
 
 

Classement :
  1. Ilves : 18 pts
  2. Frölunda : 15 pts
  3. KalPa : 14 pts
  4. Sparta Praha : 14 pts
  5. SC Berne : 10 pts
  6. Lukko : 10 pts
  7. Luleå HF : 10 pts
  8. Brynäs : 9 pts
  9. ERC Ingolstadt : 9 pts
  10. Storhamar : 9 pts
  11. EV Zoug : 8 pts
  12. Grenoble Brûleurs de Loups : 8 pts
  13. Zurich Lions : 7 pts
  14. Kometa Brno : 7 pts
  15. Fischtown Pinguins Bremerhaven : 7 pts
  16. Red Bull Salzburg : 6 pts
  17. Klagenfurt : 6 pts
  18. Mountfield HK : 6 pts
  19. Bolzano Foxes : 6 pts
  20. Odense Bulldogs : 5 pts
  21. Eisbären Berlin : 4 pts
  22. Tychy : 3 pts
  23. Lausanne : 3 pts
  24. Belfast Giants : 1 pt
 
 
