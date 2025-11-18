Lukko - Storhamar : 5-2 (3-2)

Brno - Luleå : 5-3 (1-6)

Praha - Zoug : 3-2 (0-6)

Frölunda - Grenoble : 1-2 (3-1)

Berne - Brynäs : 3-5 ap (2-1)



Lukko déjà vainqueur à l'extérieur à remis le couvert à domicile face à Sotrhamar et se qualifie logiquement pour les quarts de finale.

La Kometa humiliée en Suède n'avait plus vraiment d'espoir de qualification mais à tout de même remporté le match retour devant ses partisans pour terminer sur une bonne note. Stránský compte deux points.

Même situation pour le Sparta pulvérisé en Suisse, il s'est repris à domicile en dominant Zoug mais bien loin de la qualification. Il n'y a donc plus de club tchèque dès les huitièmes de finale, sale année pour l'Extraliga bien mal représentée cette année.

Grenoble sort également par la grande porte avec une victoire arrachée sur la glace de Frölunda. Menés à la mi-match les BDL égalisent par Binner au deuxième tiers avant que Mallet ne donne la victoire.

Brynäs est la seule équipe qui parvient à renverser au match retour sa défaite du match aller. Pourtant les Suédois avaient perdus chez eux mais ils vont l'emporter à Berne pour composter leur billet. Ils mènent d'un but après un tiers. Au deuxième tiers l'ours bernois gronde, il marque trois buts en trois minutes pour s'assurer quasiment la qualification. Brynäs s'accroche et Silfverberg réduit l'écart. Au dernier tiers les visiteurs mettent les bouchées doubles et Kopacka égalise, mais ce n'est pas suffisant pusqu'ils ont perdu d'un but à l'extérieur. Berne pense tenir encore mais à moins d'une minute du terme, Lindblom donne l'avantage à Brynäs. Il faut donc disputer une prolongation. Il faut à peine deux minutes à Larsson pour breaker et donner la victoire à Brynäs et à éliminer les Bernois pourtant à domicile.



