Berne : 1-2

Luleå - Brno : 6-1

Bremerhaven - Ilves : 2-3

Zurich - KalPa : 4-4

Grenoble - Frölunda : 1-3



Berne s'impose à Gävle contre le Brynäs d'un petit but, une bonne victoire à l'extérieur mais il faudra tenir bon à domicile au match retour. Lehmann et Baumgartner comptent deux points chacun.

Luleå triomphe à domicile en humiliant la Kometa un score sans appel qui scelle quasiment la série avant même le match retour en Moravie.

Les Ilves s'imposent à Fischtown pour le match aller une victoire serrée mais précieuse à l'extérieur avant un match retour à Tampere.

KalPa obtient un match nul à Zurich sur la glace du champion en titre, tout reste donc à faire au match retour mais il se déroulera à Kuopio, les Finlandais auront donc l'avantage de la glace. Okany marque deux buts pour les visiteurs.

Pas de miracle pour les Brûleurs de Loups logiquement battu à domicile par Frölunda. Weissbach a marqué deux points tandis que Dair a été le seul buteur grenoblois. Il faudra un miracle à Grenoble pour s'imposer de trois longueurs à Göteborg.