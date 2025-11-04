 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Europe : Continental Cup - CHL
Hockey sur glace - CHL : Début des quarts de finale aller
 
Les trois clubs suédois, Brynäs, Frölunda et Luleå l'emportent
 
Source : championshockeyleague.com Phil Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo le 02/12/2025 à 22:09
Luleå - Ilves : 3-2
Brynäs - KalPa : 5-1
Ingolstadt - Frölunda : 1-3

Photo hockey CHL : Début des quarts de finale aller - Europe : Continental Cup - CHL
Luleå remporte le match aller à domicile d'une longueur contre les Ilves, grâce à un bon premier tiers gagné 2-0 et avec deux points de Bromé. Il faudra résister au retour des lynx dans leur tannière finlandaise la semaine prochaine.
Brynäs a brillé à domicile en corrigeant le KalPa qui est en grande difficultés pour le match retour avec quatre buts de retard. Jonsson-Fjällby marque deux points dans la large victoire des siens, tout proches de la demi-finale.
Frölunda a semble-t-il fait le plus dur en l'emportant avec deux longueurs d'avance à Ingolstadt. Mené après un tiers, le club suédois a renversé la tendance au second avant d'assurer son succès en Bavière au dernier. Friberg, Tömmernes et Weissbach ont tous trois compté deux points.
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 