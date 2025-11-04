|
|Europe : Continental Cup - CHL
|
|Hockey sur glace - CHL : Début des quarts de finale aller
|
|Les trois clubs suédois, Brynäs, Frölunda et Luleå l'emportent
|
|
|Source : championshockeyleague.com
|
Phil Rouinssard
Posté par
Hockey Hebdo
|le 02/12/2025 à 22:09
|
|
Luleå - Ilves : 3-2
Brynäs - KalPa : 5-1
Ingolstadt - Frölunda : 1-3
Luleå remporte le match aller à domicile d'une longueur contre les Ilves, grâce à un bon premier tiers gagné 2-0 et avec deux points de Bromé. Il faudra résister au retour des lynx dans leur tannière finlandaise la semaine prochaine.
Brynäs a brillé à domicile en corrigeant le KalPa qui est en grande difficultés pour le match retour avec quatre buts de retard. Jonsson-Fjällby marque deux points dans la large victoire des siens, tout proches de la demi-finale.
Frölunda a semble-t-il fait le plus dur en l'emportant avec deux longueurs d'avance à Ingolstadt. Mené après un tiers, le club suédois a renversé la tendance au second avant d'assurer son succès en Bavière au dernier. Friberg, Tömmernes et Weissbach ont tous trois compté deux points.
|
|
|
|
|
|