- Ilves : 3-2- KalPa : 5-1Ingolstadt -: 1-3 Luleå remporte le match aller à domicile d'une longueur contre les Ilves, grâce à un bon premier tiers gagné 2-0 et avec deux points de Bromé. Il faudra résister au retour des lynx dans leur tannière finlandaise la semaine prochaine.

Brynäs a brillé à domicile en corrigeant le KalPa qui est en grande difficultés pour le match retour avec quatre buts de retard. Jonsson-Fjällby marque deux points dans la large victoire des siens, tout proches de la demi-finale.

Frölunda a semble-t-il fait le plus dur en l'emportant avec deux longueurs d'avance à Ingolstadt. Mené après un tiers, le club suédois a renversé la tendance au second avant d'assurer son succès en Bavière au dernier. Friberg, Tömmernes et Weissbach ont tous trois compté deux points.