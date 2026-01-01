

Frölunda - Brynäs : 2-2 (2-0)- Zoug : 3-2 (3-2) La victoire de Frölunda à l'aller a suffit contre Brynäs puisque les deux formations se sont neutralisées avec deux buts partout. Heens a inscrit les deux buts locaux.

Luleå se qualifie aussi pour la finale avec un deuxième succès contre Zoug sur le même score qu'à laller. Pour autant les locaux se sont fait quelques frayeurs, en effet ils menaient 3-0 au début du deuxième tiers avant de se faire recoller avec deux buts des taureaux de suite. Le LHF a ensuite sû gérer son avance jusqu'au bout pour assurer sa qualification. A noter les deux points de Shinnimin et Hedqvist côté vainqueur, et de Tatar côté vaincus.



Finale 100% suédoise, le 3 mars, la même affiche que lors de la saison inaugurale de 2014-15 que le LHF avait remportée. Luleå finaliste malheureux et 2023 espère rebondir, il sera de plus à domicile. Frölunda partira tout de même favori, en tête de la SHL et déjà vainqueur à quatre reprises du titre européen (2016, 2017, 2019, 2020).