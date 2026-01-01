 
Europe : Continental Cup - CHL
Hockey sur glace - CHL : Demi-finales aller
 
Frölunda et Luleå remportent le match aller à l'extérieur et prennent une option pour la finale
 
Source : championshockeyleague.com Phil Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo le 13/01/2026 à 22:17
Brynäs - Frölunda : 0-2
Zoug - Luleå : 2-3

Dans le duel 100% Suédois de ces demi-finales c'est Frölunda qui s'est imposé chez Brynäs. Stenberg ouvre le score en powerplay au premier tiers. Le score ne bouge plus jusqu'au dernier vingt mais Frölunda domine le jeu et met à mal l'équipe locale. Friberg double la mise également en suppériorité. Le BIF ne trouve pas la solution dans la cuirasse de Johansson qui blanchit avec 17 arrêts. Une double avance pour Frölunda qui sera en plus devant son public au retour, l'avantage sera important.
Luleå a fait le plus dur en s'imposant à Zoug pour le match aller. Liedes donne l'avantage aux Suédois au premier vingt. Les taureaux peuvent compter sur leurs tchéco-slovaques, Kovář puis Tatar réduisent bien l'écart mais le LHF a repris le large au tiers médiant et ne sera pas rejoint. Luleå a un but d'avance avant le match retour qui se déroulera à domicile. L'EVZ avait renversé la tendance en quarts de finale en remportant le deuxième match malgré une nette défaite à l'aller, mais il était à domicile. Il faudra cette fois aller s'imposer au Nord de la Suède.
 
 
