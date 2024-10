Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - CHL : Dernière journée Färjestad assure sa première place, Fribourg, Skellefteå, Bremerhaven, Växjö, Praha et Genève se qualifient Source : championshockeyleague.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 15/10/2024 à 22:36 Tweeter Ilves Tampere - Växjö Lakers : 3-0

Fehérvár AV19 - Genève-Servette : 2-5

Färjestad BK - Storhamar : 3-1

Skellefteå AIK - Bremerhaven Pinguins : 3-2 ap

Fribourg-Gottéron - Straubing Tigers : 3-2 ap

Salzburg Red Bulls - Sparta Praha : 1-2





Färjestad confirme sa première place en Europe après un bon succès contre Storhamar éliminé de la course aux playoffs. Lindqvist a marqué deux points. - Växjö Lakers : 3-0Fehérvár AV19 -: 2-5- Storhamar : 3-1- Bremerhaven Pinguins : 3-2 ap- Straubing Tigers : 3-2 apSalzburg Red Bulls -: 1-2Färjestad confirme sa première place en Europe après un bon succès contre Storhamar éliminé de la course aux playoffs.a marqué deux points. Fribourg assure sa qualification après un succès difficile contre Straubing. Les dragons ont mené deux fois avec un doublé de De La Rose mais se sont fait rattraper avant de l'emporter en prolongation grâce à Schmid. Skellefteå valide son ticket pour les playoffs avec un succès arraché contre les Pinguins en prolongation avec un deuxième but de la soirée pour Lindberg.

Genève remporte un large succès face à Fehérvár pour assurer sa qualification. Špaček réalise un doublé pour les Suisses.

Le Sparta l'emporte d'une courte tête à Salzburg et par la même valide sa place en playoffs. Les Ilves bien timides dans cette CHL alors qu'ils dominent la Liiga ont terminé sur une bonne note à domicile en corrigeant Växjö. Nättinen et Stránský inscrivent deux points. Pavlát blanchit avec 33 arrêts !

Classement : Färjestad : 17 pts Fribourg : 12 pts Skellefteå : 12 pts Salzburg : 11 pts Zurich : 11 pts Lausanne : 11 pts Bremerhaven : 10 pts Växjö : 10 pts Praha : 10 pts Genève : 10 pts Třinec : 9 pts Straubing : 9 pts Sheffield : 9 pts Tappara : 8 pts Berlin : 8 pts Pelicans : 8 pts Oświęcim : 8 pts Pardubice : 7 pts Ilves : 7 pts Klagenfurt : 5 pts Storhamar : 5 pts Rouen : 1 pt Fehérvár : 0 pt SønderjyskE : 0 pt © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo