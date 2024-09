Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - CHL : Deuxième journée Pardubice & Zurich confirment leur bonne forme. Norvégiens et Britanniques surprennent Source : championshockeyleague.com Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 07/09/2024 à 20:44 Tweeter Sheffield Steelers : 2-3 ap

Ilves Tampere - Zurich Lions : 1-4

Dynamo Pardubice - Tappara Tampere : 5-1

Storhamar - Fribourg-Gottéron : 1-0 TAB

Unia Oświęcim - Eisbären Berlin : 1-4

Sparta Praha - Fehérvár AV19 : 5-2



Växjö Lakers -: 2-3 apIlves Tampere -: 1-4- Tappara Tampere : 5-1- Fribourg-Gottéron : 1-0 TABUnia Oświęcim -: 1-4- Fehérvár AV19 : 5-2 Le Dynamo qui avait cartonné Fehérvár en ouverture confirme en surclassant le Tappara, qui chute lourdement en République tchèque.

Zurich signe une deuxième victoire convaincante en s'imposant face aux Ilves, le deuxième club de Tampere. Les deux clubs trustent le sommet de la CHL.

Berlin dominé logiquement en Suède au premier match a su rebondir en l'emportant à Oświęcim, épuisé de sa résistance héroïque à Tampere, mardi.

Deux surprises importantes ont eu lieu ce samedi. Storhamar devant ses partisans remportent son premier succès au bout du suspense en déjouant les Suisses de Fribourg. Stensrud le portier norvégien a été l'artisan du succès des locaux en repoussant 31 tirs et quatre tirs au but lors de la séance de fusillade.

Autre colossale surprise, la victoire en prolongation des Steelers à Växjö. Sheffield a mené par deux fois face aux Suédois qui sont parvenus à égaliser à chaque fois. En prolongation les Lakers sont pénalisés et Vallerand en profite pour donner une improbable victoire au champion britannique.

Le Sparta s'est fait peur à domicile face à Fehérvár. Mené à deux reprises par un doublé de Kuralt, Praha parvient à renverser la tendance en dernière période en inscrivant quatre buts (dont deux en cage vide). Hyka a inscrit un doublé dans cette partie qui voit le club de la capitale tchèque remporter sa première victoire.



Classement : Pardubice : 6 pts Zurich : 6 pts Växjö : 4 pts Fribourg : 4 pts Praha : 4 pts Färjestad : 3 pts Straubing : 3 pts Klagenfurt : 3 pts Skellefteå : 3 pts Bremerhaven : 3 pts Berlin : 3 pts Třinec : 2 pts Ilves : 2 pts Storhamar : 2 pts Tappara : 2 pts Sheffield : 2 pts Oświęcim : 1 pt Lausanne : 1 pt Salzburg : 0 pt Genève : 0 pt Rouen : 0 pt SønderjyskE : 0 pt Pelicans : 0 pt Fehérvár : 0 pt © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo