Europe : Continental Cup - CHL : Rouen (Les Dragons) Hockey sur glace - CHL : Deuxième journée pour Rouen Pour ce second round les dragons reçoivent les finlandais du pélicans de Lahti. Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 02/09/2023 à 08:35 Tweeter Après une première journée ponctuée par une défaite face aux allemands d'Ingolstadt (5 à 3), la réceprtion des pélicans de Lahti devient capital si les dragons veulent avoir une petite chance de continuer leur chemin en CHL. Certes la formation qui va se présenter ce soir sur la patinoire de l'île Lacroix n'est pas la première venue et c'est encore une fois une montagne qui va être opposée aux normands.

De plus pour cette rencontre les champions de france en titre ne pourront pas compter sur leur capitaine Loïc Lamperier victime d'une commotion cérébrale dont l'absence est d'une durée indeterminée. © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur