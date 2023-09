Europe : Continental Cup - CHL : Rouen (Les Dragons) Hockey sur glace - CHL : Exploit de Rouen en Suède. Hockey sur glace - CHL - Rouen s'impose en Suède face à Skellefteå - Résumé Video. Source : Média Sports Loisirs / CHL La rédaction / sl / cs Posté par Hockey Hebdo le 08/09/2023 à 08:40 Tweeter En mauvaise posture dans cette compétition, les Dragons de Rouen ont réalisé une performance XXL en s'imposant à l'exterieur sur le plus petit des scores face à Skellefteå,



Francis Perron marque au cours du premier tier l'unique but de cette rencontre et vice-champion de Suède.marque au cours du premier tier l'unique but de cette rencontre et Matija Pintaric restera intraitable face aux assauts suédois. restera intraitable face aux assauts suédois.

RESUME VIDEO

