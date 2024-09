Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - CHL : Fin de la 3e journée Zurich continue de truster la tête, suivit par Skellefteå, Pardubice. Berlin reste bien placé, Sheffield continue d'impressionner Source : championshockeyleague.com Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 13/09/2024 à 23:07 Tweeter Red Bulls Salzburg : 2-3 ap

Skellefteå AIK - Pelicans Lahti : 4-2

Eisbären Berlin - Dynamo Pardubice : 3-2 TAB

Zurich Lions - Straubing Tigers : 3-2

Sheffield Steelers - Sparta Praha : 5-1



Unia Oświęcim -: 2-3 ap- Pelicans Lahti : 4-2- Dynamo Pardubice : 3-2 TAB- Straubing Tigers : 3-2- Sparta Praha : 5-1 Les Red Bulls s'imposent difficilement à Oświęcim. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup durant toute la rencontre. Kraus donne la victoire à Salzburg en prolongation.

Skellefteå remporte une bonne victoire à domicile contre les Pelicans. Un bon premier tiers permet à l'AIK de mener 2-0. Lahti renverse la tendance et égalise en trois minutes à l'entame de la dernière période. En fin de match, les Suédois parviennent à repasser devant grâce à un deuxième but de Pudas, avant de conclure en cage vide.

Les Eisbären arrachent la victoire aux tirs au but face à Pardubice. Les Berlinois ont fait la course en tête tout le match mais Červenka arrache l'égalisation à 1'47 de la fin de partie. Le champion allemand arrache la victoire après la séance de fusillade.

Zurich s'est fait peur à domicile face à Straubing qui a mené la danse jusqu'à cinq minutes du terme. Les Lions ont marqué deux buts en toute fin de partie pour l'emporter et rester invaincus dans cette CHL.

Les Steelers poursuivent leur impressionnant parcours. A domicile ils ont écrasé le Sparta qui passe encore une fois complètement à travers de sa compétition européenne. Janatuinen et Cormier marquent deux points chacun.





Classement : Zurich : 9 pts Färjestad : 9 pts Lausanne : 7 pts Fribourg : 7 pts Växjö : 7 pts Pardubice : 7 pts Skellefteå : 7 pts Bremerhaven : 6 pts Berlin : 6 pts Třinec : 5 pts Straubing : 5 pts Tappara : 5 pts Sheffield : 5 pts Praha : 4 pts Klagenfurt : 3 pts Salzburg : 3 pts Genève : 3 pts Storhamar : 3 pts Ilves : 2 pts Pelicans : 2 pts Oświęcim : 1 pt Rouen : 0 pt SønderjyskE : 0 pt Fehérvár : 0 pt











