Europe : Continental Cup - CHL
Hockey sur glace - CHL : Fin de la 3e journée
 
Surprises dans cette journée et première victoire pour Grenoble, Lausanne, Mountfield et Ingolstadt
 
Posté par Hockey Hebdo le 05/09/2025 à 22:42
Lausanne - Belfast : 7-3
Bremerhaven - Grenoble : 5-8
Berlin - Lukko : 2-6
Berne - Mountfield HK : 2-3 ap
Bolzano - Brno : 6-5 ap
Zoug - Ingolstadt : 3-7

Grenoble signe une large première victoire historique en l'emportant assez nettement à Fischtown dans un match très offensif. Boivin inscrit quatre points, Beauchemin 3 et Maillet réalise un tour du chapeau.
Autre surprise, la victoire de Bolzano sur la Kometa grâce à un but en prolongation de Gildon. Avec trois points, Gazley est le héros du jour.
Premier succès de la saison de CHL pour Lausanne mais tonitruant en corrigeant les Giants. Czarnik a inscrit deux buts et quatre points. Caggiula compte un hat-trick.
Mountfield signe également sa première victoire de l'exercice en l'emportant dans la capitale helvète sur un but en prolongation de Radil.
Ingolstadt engrange également son premier succès en s'imposant très largement contre l'EVZ qui pourtant menait 2-0 après cinq minutes avant de s'effondrer. Barber compte trois points, Keating marque un doublé.
Lukko s'impose triomphalement à Berlin pour rester dans les bonnes places.

Classement :
  1. Frölunda : 9 pts
  2. Ilves : 9 pts
  3. KalPa : 8 pts
  4. Kometa Brno : 7 pts
  5. Zurich Lions : 7 pts
  6. Lukko : 6 pts
  7. Brynäs : 6 pts
  8. Red Bull Salzburg : 6 pts
  9. Sparta Praha : 5 pts
  10. EV Zoug : 5 pts
  11. Bolzano Foxes : 5 pts
  12. Luleå HF : 5 pts
  13. SC Berne : 4 pts
  14. ERC Ingolstadt : 3 pts
  15. Lausanne : 3 pts
  16. Eisbären Berlin : 3 pts
  17. Grenoble Brûleurs de Loups : 3 pts
  18. Klagenfurt : 3 pts
  19. Storhamar : 3 pts
  20. Mountfield HK : 3 pts
  21. Fischtown Pinguins Bremerhaven : 2 pts
  22. Odense Bulldogs : 2 pts
  23. Belfast Giants : 1 pt
  24. Tychy : 0 pt
 
 
