Lausanne - Belfast : 7-3

Bremerhaven - Grenoble : 5-8

Berlin - Lukko : 2-6

Berne - Mountfield HK : 2-3 ap

Bolzano - Brno : 6-5 ap

Zoug - Ingolstadt : 3-7

Grenoble signe une large première victoire historique en l'emportant assez nettement à Fischtown dans un match très offensif. Boivin inscrit quatre points, Beauchemin 3 et Maillet réalise un tour du chapeau.

Autre surprise, la victoire de Bolzano sur la Kometa grâce à un but en prolongation de Gildon. Avec trois points, Gazley est le héros du jour.

Premier succès de la saison de CHL pour Lausanne mais tonitruant en corrigeant les Giants. Czarnik a inscrit deux buts et quatre points. Caggiula compte un hat-trick.

Mountfield signe également sa première victoire de l'exercice en l'emportant dans la capitale helvète sur un but en prolongation de Radil.

Ingolstadt engrange également son premier succès en s'imposant très largement contre l'EVZ qui pourtant menait 2-0 après cinq minutes avant de s'effondrer. Barber compte trois points, Keating marque un doublé.

Lukko s'impose triomphalement à Berlin pour rester dans les bonnes places.

Classement :