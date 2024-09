Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - CHL : Fin de la 4ème journée Sheffield continue son impressionnant parcours. Oświęcim signe sa première victoire. Salzburg, Straubing & Berlin restent dans le bon groupe tandis que les Pelicans s'imposent également Source : championshockeyleague.com Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 15/09/2024 à 21:18 Tweeter Unia Oświęcim : 4-5

Zurich Lions - Salzburg Red Bulls : 2-4

Straubing Tigers - Dynamo Pardubice : 3-2

Sheffield Steelers - Skellefteå AIK : 3-2

SønderjyskE - Pelicans Lahti : 2-4

Eisbären Berlin - Sparta Praha : 3-0



KAC Klagenfurt -: 4-5Zurich Lions -: 2-4- Dynamo Pardubice : 3-2- Skellefteå AIK : 3-2SønderjyskE -: 2-4- Sparta Praha : 3-0 Première victoire pour Oświęcim en CHL qui va renverser la tendance à Klagenfurt. Le KAC a mené toute la rencontre, 2-0 après un tiers, 3-1 après deux, et même 4-1 à l'entame du dernier. L'Unia a marqué quatre buts en huit minutes pour renverser le match et s'imposer.

Zurich a été surpris à domicile par les Red Bulls et concède son premier revers en CHL. La partie était pliée en un tiers avec trois buts de Salzburg. Les Lions ne sont jamais parvenus à raccrocher les wagons.

Straubing remporte une bonne victoire à domicile face à Pardubice. Le Dynamo tient la corde après quarante minutes avec un score de 2-1 en sa faveur. Mais emporté par son indiscipline il encaisse deux buts en inférioirté au dernier vingt pour s'incliner de justesse.

Les Steelers continuent leur parcours impressionnant. Ils ont disposé de Skellefteå. Un excellent début de match et deux buts coup sur coup permettent à Sheffield de mener mais l'AIK égalise avant la première sirène. Dans un second tiers archi dominé, les sidérurgistes repassent devant et ne lâcheront plus leur avance jusqu'au bout.

Les Pelicans rebondissent enfin en remportant la victoire contre SønderjyskE. Un excellent premier tiers permet à Lahti de mener 3-0 puis 4-0 après deux tiers. Le retour du club de Vojens au dernier tiers vingt, n'est qu'anecdotique.

Nouvelle bonne victoire à domicile pour Berlin face au Sparta. Hildebrand blanchit avec 36 arrêts !

Classement : Färjestad : 12 pts Lausanne : 10 pts Växjö : 10 pts Zurich : 9 pts Bremerhaven : 9 pts Berlin : 9 pts Třinec : 8 pts Straubing : 8 pts Sheffield : 8 pts Fribourg : 7 pts Pardubice : 7 pts Skellefteå : 7 pts Genève : 6 pts Salzburg : 6 pts Tappara : 5 pts Pelicans : 5 pts Praha : 4 pts Oświęcim : 4 pts Klagenfurt : 3 pts Storhamar : 3 pts Ilves : 2 pts Rouen : 0 pt SønderjyskE : 0 pt Fehérvár : 0 pt











