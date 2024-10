Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - CHL : Fin de la cinquième journée Lausanne se qualifie pour les playoffs. Les Pelicans, Oświęcim, le Sparta sont en lutte pour les playoffs. Storhamar, Klagenfurt restent en course. Rouen prend son premier point Source : championshockeyleague.com Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 09/10/2024 à 22:36 Tweeter Pelicans Lahti : 2-3

Unia Oświęcim - Straubing Tigers : 4-1

Sparta Praha - Bremerhaven Pinguins : 4-2

Genève-Servette - KAC Klagenfurt : 2-3 ap

Lausanne - Storhamar : 2-3 ap

Rouen Dragons - Ilves Tampere : 3-4 TAB



Oświęcim remporte un brillant succès à domicile en surclassant les Tigers. Les Suédois Ackered et Olsson marquent deux points. Lundin le gardin local repousse 47 lancers ! L'Unia est toujours en course pour les playoffs européens. Une vraie récompense pour le hockey polonais.

Le Sparta recolle au groupe des qualifiés avec un bon succès à domicile face aux Fischtown Pinguins. Un excellent tiers permet aux Pragois de mener 3-0 et d'assurer leur victoire. Hrabík compte deux points pour les spartiates.

Klagenfurt se relance en s'imposant en prolongation à Genève sur un but de Fraser. Le GSHC peine dans cette CHL mais reste au contact des séries.

Storhamar remportent une bonne deuxième victoire en prolongation sur la glace de Lausanne grâce à un but de Dahl. Deuxième succès pour le club norvégien, qui garde un espoir mathématique de qualification. Le point pris suffit à Lausanne pour assurer sa présence en playoffs.

Rouen remporte son premier point de la compétition en poussant les Ilves jusqu'aux tirs au but. Les Dragons menaient pourtant 2-0 après un tiers, Tampere parvient à égaliser. Mais les Rouennais repassent devant avant d'être rejoins une fois encore et de s'incliner en fusillade. Malgré ce succès les lynx ne pourront pas rejoindre les playoffs 2025.

Classement : Färjestad : 14 pts Salzburg : 11 pts Zurich : 11 pts Lausanne : 11 pts Växjö : 10 pts Fribourg : 10 pts Skellefteå : 10 pts Bremerhaven : 9 pts Třinec : 9 pts Sheffield : 9 pts Tappara : 8 pts Straubing : 8 pts Berlin : 8 pts Pelicans : 8 pts Oświęcim : 8 pts Pardubice : 7 pts Praha : 7 pts Genève : 7 pts Klagenfurt : 5 pts Storhamar : 5 pts Ilves : 4 pts Rouen : 1 pt SønderjyskE : 0 pt Fehérvár : 0 pt











