 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Europe : Continental Cup - CHL
Hockey sur glace - CHL : Fin de la cinquième journée
 
Ilves repassent premiers, Berne 5e. Ingolstadt et Grenoble renversent leurs parties et restent bien placés. En bas, Odense et Tychy rebondissent
 
Source : championshockeyleague.com Philippe Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo le 08/10/2025 à 22:42
Brno - Ilves : 0-5
Odense - Salzburg : 2-1
Berne - Belfast : 7-0
Bolzano - Ingolstadt : 2-3
Grenoble - Lausanne : 7-4
Klagenfurt - Tychy : 1-4

Photo hockey CHL : Fin de la cinquième journée - Europe : Continental Cup - CHL
Les Ilves retrouvent la première place en humiliant Brno à domicile. Heikkinen compte trois points, Kučeřík deux et Taponen blanchit.
Berne n'a pas fait de détail en atomisant les Giants dans un match à sens unique. Aaltonen inscrit quatre points, Bemström 3. Les ours sont cinquièmes.
Ingolstadt se maintient dans le bon groupe avec un succès renversant emporté chez les Foxes. Bolzano mène 2-0 après un tiers. Les Bavarois inscrivent deux buts au tiers médiant pour égaliser. Au dernier tiers Schmolz donne la victoire à l'ERC, 8ème.
Grenoble frappe fort à domicile en dominant Lausanne et occupe le dixième rang. Les BDL mènent 2-0 après un tiers mais s'effondrent au second et au début du dernier et se retrouvent menés 4-2. Ils resserrent les rangs et égalisent avant de passer devant à moins de 3 minutes du terme et de marquer deux fois en cage vide.
Odense remporte son deuxième succès de la compétition devant ses partisans en faisant chuter le Red Bull qui reste encore dans le bon groupe mais en danger. Karlsson compte deux points.
Premier succès de Tychy en CHL qui s'impose nettement mais en fin de partie sur la glace de Klagenfurt. Menés 1-0 après deux tiers les Polonais renversent la partie dans les dix dernières minutes avec quatre buts dont un doublé pour Kakkonen.


Classement :
  1. Ilves : 15 pts
  2. KalPa : 14 pts
  3. Frölunda : 12 pts
  4. Sparta Praha : 11 pts
  5. SC Berne : 10 pts
  6. Lukko : 10 pts
  7. Brynäs : 9 pts
  8. ERC Ingolstadt : 9 pts
  9. EV Zoug : 8 pts
  10. Grenoble Brûleurs de Loups : 8 pts
  11. Luleå HF : 8 pts
  12. Zurich Lions : 7 pts
  13. Kometa Brno : 7 pts
  14. Fischtown Pinguins Bremerhaven : 7 pts
  15. Red Bull Salzburg : 6 pts
  16. Klagenfurt : 6 pts
  17. Storhamar : 6 pts
  18. Mountfield HK : 6 pts
  19. Odense Bulldogs : 5 pts
  20. Bolzano Foxes : 5 pts
  21. Eisbären Berlin : 4 pts
  22. Tychy : 3 pts
  23. Lausanne : 3 pts
  24. Belfast Giants : 1 pt
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 