Ilves : 0-5

Odense - Salzburg : 2-1

Berne - Belfast : 7-0

Bolzano - Ingolstadt : 2-3

Grenoble - Lausanne : 7-4

Klagenfurt - Tychy : 1-4



Brno -: 0-5- Salzburg : 2-1- Belfast : 7-0Bolzano -: 2-3- Lausanne : 7-4Klagenfurt -: 1-4 Les Ilves retrouvent la première place en humiliant Brno à domicile. Heikkinen compte trois points, Kučeřík deux et Taponen blanchit.

Berne n'a pas fait de détail en atomisant les Giants dans un match à sens unique. Aaltonen inscrit quatre points, Bemström 3. Les ours sont cinquièmes.

Ingolstadt se maintient dans le bon groupe avec un succès renversant emporté chez les Foxes. Bolzano mène 2-0 après un tiers. Les Bavarois inscrivent deux buts au tiers médiant pour égaliser. Au dernier tiers Schmolz donne la victoire à l'ERC, 8ème.

Grenoble frappe fort à domicile en dominant Lausanne et occupe le dixième rang. Les BDL mènent 2-0 après un tiers mais s'effondrent au second et au début du dernier et se retrouvent menés 4-2. Ils resserrent les rangs et égalisent avant de passer devant à moins de 3 minutes du terme et de marquer deux fois en cage vide.

Odense remporte son deuxième succès de la compétition devant ses partisans en faisant chuter le Red Bull qui reste encore dans le bon groupe mais en danger. Karlsson compte deux points.

Premier succès de Tychy en CHL qui s'impose nettement mais en fin de partie sur la glace de Klagenfurt. Menés 1-0 après deux tiers les Polonais renversent la partie dans les dix dernières minutes avec quatre buts dont un doublé pour Kakkonen.



Classement : I lves : 15 pts KalPa : 14 pts Frölunda : 12 pts Sparta Praha : 11 pts SC Berne : 10 pts Lukko : 10 pts Brynäs : 9 pts ERC Ingolstadt : 9 pts EV Zoug : 8 pts Grenoble Brûleurs de Loups : 8 pts Luleå HF : 8 pts Zurich Lions : 7 pts Kometa Brno : 7 pts Fischtown Pinguins Bremerhaven : 7 pts Red Bull Salzburg : 6 pts Klagenfurt : 6 pts Storhamar : 6 pts Mountfield HK : 6 pts Odense Bulldogs : 5 pts Bolzano Foxes : 5 pts Eisbären Berlin : 4 pts Tychy : 3 pts Lausanne : 3 pts Belfast Giants : 1 pt