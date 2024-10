Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - CHL : Fin de la dernière journée Třinec, les Pelicans, Berlin, Tappara et Sheffield empochent les dernières places qualificatives pour les playoffs, tandis que Rouen sombre Source : championshockeyleague.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 16/10/2024 à 22:58 Tweeter Oceláři Třinec : 3-7

Pelicans Lahti - Rouen Dragons : 10-1

Tappara Tampere - Lausanne : 0-2

Eisbären Berlin - SønderjyskE : 8-0

Sheffield Steelers - Dynamo Pardubice : 3-2 TAB

KAC Klagenfurt - Zurich Lions : 1-5



Unia Oświęcim -: 3-7- Rouen Dragons : 10-1Tappara Tampere -: 0-2- SønderjyskE : 8-0- Dynamo Pardubice : 3-2 TABKAC Klagenfurt -: 1-5 Les Oceláři compostent leur billet en brisant le rêve d'Oświęcim avec quatre points de Hudáček. Le champion tchèque termine quatrième. Et sacré coup de théâtre affrontera le Sparta Praha en huitièmes de finale.

Les Pelicans terminent en trombe en humiliant Rouen avec pas moins de dix buts inscrits. Kalynuk inscrit cinq points, Tyrväinen quatre et quatre autres joueurs en inscrivent trois. Côté Dragons un seul but signé le Slovaque Kytnár. Lahti jouere contre Salzburg en playoffs.

Zurich termine second en corrigeant Klagenfurt avec cinq buteurs différents mais 3 points pour Froden et Grant. Les Lions retrouveront Straubing en séries.

Lausanne finit sur le podium avec une bonne victoire chez le Tappara. Paradoxalement ce sont deux Finlandais qui ont marqué les buts suisses. Le gardien français Keller blanchit avec 15 arrêts. Derby pour ces playoffs européens, puisque les Lions retrouveront Genève !

Les Eisbären grognent pour leur dernier match en achevant l'humiliation complète des Danois de SønderjyskE sur un terrible 8-0. Pföderl marque quatre points. Berlin termine septième et affrontera les Steelers sensation de cette saison.

Sheffield se qualifie pour les playoffs en éliminant aux tirs au but le vice-champion tchèque Pardubice, complètement fantomatique dans cette compétition européenne. Surdominés tout le match, les Steelers ont fait le dos rond pour tenir jusqu'à la fusillade, brillamment remportée. Face à Berlin en 1/8ème ils n'auront rien à perdre. Classement : Färjestad : 17 pts Zurich : 14 pts Lausanne : 14 pts Třinec : 12 pts Fribourg : 12 pts Skellefteå : 12 pts Berlin : 11 pts Salzburg : 11 pts Pelicans : 11 pts Sheffield : 11 pts Bremerhaven : 10 pts Växjö : 10 pts Praha : 10 pts Genève : 10 pts Straubing : 9 pts Tappara : 8 pts Pardubice : 8 pts Oświęcim : 8 pts Ilves : 7 pts Klagenfurt : 5 pts Storhamar : 5 pts Rouen : 1 pt Fehérvár : 0 pt SønderjyskE : 0 pt

Les huitièmes de finale démarreront le 12 novembre en aller-retour (premier match chez le moins bien classé), voici les affiches :



Färjestad BK - Tappara Tampere, Zurich Lions - Straubing Tigers, Lausanne - Genève-Servette, Oceláři Třinec - Sparta Praha, Fribourg-Gottéron - Växjö Lakers, Skellefteå AIK - Bremerhaven Pinguins, Eisbären Berlin - Sheffield Steelers, Salzburg Red Bulls - Pelicans Lahti © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur