Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - CHL : Fin de la deuxième journée Straubing, Färjestad et Třinec alignent une deuxième victoire d'affilée. Premier succès pour les Pelicans, Lausanne & Salzburg. Deuxième défaite à domicile pour Rouen Source : championshockeyleague.com Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 08/09/2024 à 20:18

- Skellefteå AIK : 3-2 TAB- Klagenfurt KAC : 6-2- Genève-Servette : 5-4 TAB- SønderjyskE : 6-2Rouen Dragons -: 3-5Bremerhaven Pinguins -: 1-2 Straubing s'impose à domicile pour la seconde fois en déjouant en fusillade Skellefteå. Menés 2-0 les Bavarois ont su renverser la tendance pour égaliser avant de l'emporter grâce à deux pénaltys de Lipon. Färjestad s'empare de la deuxième place avec une victoire convaincante contre Klagenfurt, dépassé. Alba inscrit trois points, Steen marque deux buts.

Les Pelicans remportent leur premier match avec un peu de crainte. Ils ont mené 1-0 puis 3-1 puis 4-3 mais se sont fait rejoindre plusieurs fois par Genève. Aux tirs au but, Lahti marque deux fois tandis que les Suisses ne peuvent pas scorer et s'inclinent encore.

Salzburg retrouve des couleurs à domicile avec un succès brillant contre SønderjyskE qui s'incline une fois encore lourdement. Huber, Robertson, Rowe et Schneider marquent tous deux points.

Duel de dragons à l'Île Lacroix, mais les champions de France de Rouen on été brûlés par les champions tchèques de Třinec. Menés au score les Rouennais égalisent avant la première sirène puis marquent deux buts sans réponse au tiers médiant. Les Oceláři mettent les bouchées doubles, en dernière période, marquent deux buts en deux minutes pour égaliser. Puis les Silésiens inscrivent encore deux buts pour en finir. Daňo a inscrit deux buts et trois points.

Lausanne engrange sa première victoire en s'imposant face à Fischtown. Un succès serré mais une nette domination des Lions qui s'imposent là où leurs rivaux de Genève avaient échoué.



Classement : Pardubice : 6 pts Färjestad : 6 pts Zurich : 6 pts Třinec : 5 pts Straubing : 5 pts Växjö : 4 pts Fribourg : 4 pts Praha : 4 pts Lausanne : 4 pts Skellefteå : 4 pts Klagenfurt : 3 pts Bremerhaven : 3 pts Berlin : 3 pts Salzburg : 3 pts Ilves : 2 pts Storhamar : 2 pts Tappara : 2 pts Sheffield : 2 pts Pelicans : 2 pts Oświęcim : 1 pt Genève : 1 pt Rouen : 0 pt SønderjyskE : 0 pt Fehérvár : 0 pt











