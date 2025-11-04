 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Europe : Continental Cup - CHL
Hockey sur glace - CHL : Fin de la deuxième journée
 
Brno, Frölunda et Salzburg virent en tête, Brynäs, Zurich & Bolzano signent leur premier succès
 
Source : championshockeyleague.com Philippe Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo le 31/08/2025 à 20:48
Frölunda - Lausanne : 5-2
Lukko - Bolzano : 3-4
Zurich - Tychy : 4-0
Brno - Odense :  5-2
Mountfield HK - Brynäs : 0-5
Salzburg - Bremerhaven : 3-2

Photo hockey CHL : Fin de la deuxième journée - Europe : Continental Cup - CHL

Frölunda signe son deuxième large succès en enfonçant Lausanne avec un doublé de Peterson. Brno double également ses points en survolant les Bulldogs. Idem pour Salzburg qui l'emporte de justesse contre les Pinguins.
Le champion en titre débloque son compteur de victoire avec un net succès contre Tychy. Brynäs prend ses premiers points en corrigeant Mountfield d'ores et déja en grande difficultés après deux revers à domicile. Clara blanchi avec 27 arrêts.
Premier succès également pour Bolzano qui remporte un succès surprise à Rauma grâce à un but de Bradley à 21 secondes de la fin. 


Classement :
  1. Brno : 6 pts
  2. Frölunda : 6 pts
  3. Ilves : 6 pts
  4. Salzburg : 6 pts
  5. Zoug : 5 pts
  6. KalPa : 5 pts
  7. Luleå : 4 pts
  8. Zurich : 4 pts
  9. Lukko : 3 pts
  10. Brynäs : 3 pts
  11. Berlin : 3 pts
  12. Sparta : 3 pts
  13. Berne : 3 pts
  14. Storhamar : 3 pts
  15. Klagenfurt : 3 pts
  16. Bolzano : 3 pts
  17. Bremerhaven : 2 pts
  18. Odense : 2 pts
  19. Belfast : 1 pt
  20. Mountfield HK : 1 pt
  21. Ingolstadt : 0 pt
  22. Lausanne : 0 pt
  23. Tychy : 0 pt
  24. Grenoble : 0 pt
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 