Frölunda - Lausanne : 5-2

Lukko - Bolzano : 3-4

Zurich - Tychy : 4-0

Brno - Odense : 5-2

Mountfield HK - Brynäs : 0-5

Salzburg - Bremerhaven : 3-2





Frölunda signe son deuxième large succès en enfonçant Lausanne avec un doublé de Peterson. Brno double également ses points en survolant les Bulldogs. Idem pour Salzburg qui l'emporte de justesse contre les Pinguins. Le champion en titre débloque son compteur de victoire avec un net succès contre Tychy. Brynäs prend ses premiers points en corrigeant Mountfield d'ores et déja en grande difficultés après deux revers à domicile. Clara blanchi avec 27 arrêts. Premier succès également pour Bolzano qui remporte un succès surprise à Rauma grâce à un but de Bradley à 21 secondes de la fin.





Classement : Brno : 6 pts Frölunda : 6 pts Ilves : 6 pts Salzburg : 6 pts Zoug : 5 pts KalPa : 5 pts Luleå : 4 pts Zurich : 4 pts Lukko : 3 pts Brynäs : 3 pts Berlin : 3 pts Sparta : 3 pts Berne : 3 pts Storhamar : 3 pts Klagenfurt : 3 pts Bolzano : 3 pts Bremerhaven : 2 pts Odense : 2 pts Belfast : 1 pt Mountfield HK : 1 pt Ingolstadt : 0 pt Lausanne : 0 pt Tychy : 0 pt Grenoble : 0 pt