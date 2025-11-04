|
|Hockey sur glace - CHL : Fin de la deuxième journée
|Brno, Frölunda et Salzburg virent en tête, Brynäs, Zurich & Bolzano signent leur premier succès
|Source : championshockeyleague.com
Philippe Rouinssard
Hockey Hebdo
|le 31/08/2025 à 20:48
Frölunda - Lausanne : 5-2
Lukko - Bolzano : 3-4
Zurich - Tychy : 4-0
Brno - Odense : 5-2
Mountfield HK - Brynäs : 0-5
Salzburg - Bremerhaven : 3-2
Frölunda signe son deuxième large succès en enfonçant Lausanne avec un doublé de Peterson. Brno double également ses points en survolant les Bulldogs. Idem pour Salzburg qui l'emporte de justesse contre les Pinguins.
Le champion en titre débloque son compteur de victoire avec un net succès contre Tychy. Brynäs prend ses premiers points en corrigeant Mountfield d'ores et déja en grande difficultés après deux revers à domicile. Clara blanchi avec 27 arrêts.
Premier succès également pour Bolzano qui remporte un succès surprise à Rauma grâce à un but de Bradley à 21 secondes de la fin.
Classement :
- Brno : 6 pts
- Frölunda : 6 pts
- Ilves : 6 pts
- Salzburg : 6 pts
- Zoug : 5 pts
- KalPa : 5 pts
- Luleå : 4 pts
- Zurich : 4 pts
- Lukko : 3 pts
- Brynäs : 3 pts
- Berlin : 3 pts
- Sparta : 3 pts
- Berne : 3 pts
- Storhamar : 3 pts
- Klagenfurt : 3 pts
- Bolzano : 3 pts
- Bremerhaven : 2 pts
- Odense : 2 pts
- Belfast : 1 pt
- Mountfield HK : 1 pt
- Ingolstadt : 0 pt
- Lausanne : 0 pt
- Tychy : 0 pt
- Grenoble : 0 pt
