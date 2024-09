Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - CHL : Fin de la première journée La première journée de la Champions Hockey League se terminait aujourd'hui Source : championshockeyleague.com Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 06/09/2024 à 22:50 Tweeter Färjestad BK : 0-5

Lausanne - Oceláři Třinec : 1-2 ap

Bremerhaven Pinguins - Genève-Servette : 3-2

Straubing Tigers - SønderjyskE : 3-0

Rouen Dragons - KAC Klagenfurt : 2-4

Salzburg Red Bulls - Skellefteå AIK : 3-4



Färjestad s'impose en fanfare à Lahti avec un score sans appel. Lagace blanchit avec 13 arrêts. Les Oceláři quintuple champion tchèque s'impose en ouverture en prolongation à Lausanne grâce à un but de Kurovský.

Entrée ratée pour Genève, champion d'Europe en titre qui s'incline à Bremerhaven. Pourtant les Suisses ont rapidement menés 2-0 avant de se faire remonter par les Pinguins et leur armada slovène.

Straubing l'autre club allemand engagé a lui aussi démarré par un solide succès à domicile contre les Danois de SønderjyskE. Le gardien américain McIntyre arrivé cet été en provenance d'AHL a blanchi avec 21 arrêts.

Skellefteå vice-champion en titre s'est fait peur à Salzburg, il ne s'impose qu'en toute fin de match. Johnsson marque son deuxième but et donne la victoire à 2'23 de la sirène finale.

Rouen qui démarrait à domicile s'incline logiquement face à Klagenfurt, nettement dominateur. Les Autrichiens ont fait le jeu pour rapidement mener 3-0 puis 4-1. Les Dragons réduisaient bien l'écart en dernière période mais sans parevenir à faire douter leur adversaire du soir.



Classement :

Pardubice : 3 pts Färjestad : 3 pts Zurich : 3 pts Straubing : 3 pts Klagenfurt : 3 pts Växjö : 3 pts Skellefteå : 3 pts Fribourg : 3 pts Bremerhaven : 3 pts Ilves : 2 pts Třinec : 2 pts Tappara : 2 pts Oświęcim : 1 pt Praha : 1 pt Lausanne : 1 pt Salzburg : 0 pt Sheffield : 0 pt Genève : 0 pt Rouen : 0 pt Berlin : 0 pt Storhamar : 0 pt SønderjyskE : 0 pt Pelicans : 0 pt Fehérvár : 0 pt











