Europe : Continental Cup - CHL
Hockey sur glace - CHL : Fin de la première journée
 
Lukko, Odense, Frölunda, Brno, Bremerhaven et Salzburg sont les vainqueurs du jour
 
Source : championshockeyleague.com
Posté par Hockey Hebdo le 29/08/2025 à 22:44
Lukko - Lausanne : 4-1
Mountfield HK - Odense : 3-4 TAB
Frölunda - Bolzano : 3-0
Brno - Brynäs : 4-1
Zurich - Bremerhaven : 2-3 ap
Salzburg - Tychy : 3-1

Photo hockey CHL : Fin de la première journée - Europe : Continental Cup - CHL
Grosse surprise à Hradec Králové où le demi-finaliste tchèque s'incline devant ses partisans aux tirs au but contre les Bulldogs d'Odense. Les lions ont pourtant mené 3-1 dans le dernier tiers mais un doublé de Brinkman permet aux Danois d'égaliser avant de remporter la fusillade.
Victoire serrée mais précieuse pour Bremerhaven chez le champion en titre grâce à un but du prolongation d'Urbas. Le Red Bull déjoue Tychy sur le fil avec deux buts dans la dernière minute signé Raffl.
Pas de surprise en Suède pour Frölunda qui écarte logiquement les Foxes avec un blanchissage de Normann.
Nette victoire à domicile de Lukko face aux lions suisses débordés. Le champion tchèque, Brno est également entré du bon pied avec un succès sans appel contre Brynäs avec deux points de Kos et Zohorna.
 
Classement :
  1. Sparta : 3 pts
  2. Lukko : 3 pts
  3. Brno : 3 pts
  4. Berlin : 3 pts
  5. Frölunda : 3 pts
  6. Ilves : 3 pts
  7. Salzburg : 3 pts
  8. Berne : 3 pts
  9. KalPa : 2 pts
  10. Zoug : 2 pts
  11. Bremerhaven : 2 pts
  12. Odense : 2 pts
  13. Luleå : 1 pt
  14. Mountfield HK : 1 pt
  15. Belfast : 1 pt
  16. Zurich : 1 pt
  17. Grenoble : 0 pt
  18. Ingolstadt : 0 pt
  19. Tychy : 0 pt
  20. Bolzano : 0 pt
  21. Klagenfurt : 0 pt
  22. Storhamar : 0 pt
  23. Lausanne : 0 pt
  24. Brynäs : 0 pt
 
 
