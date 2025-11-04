Berne - Brno : 5-3

Lausanne - Ingolstadt : 1-3

Zoug - Belfast : 6-3

Bolzano - Mountfield HK : 0-4

Bremerhaven - Lukko : 3-2 TAB

Berlin - Grenoble : 4-5 TAB



Grenoble aligne une deuxième victoire consécutive en Allemagne, cette fois aux tirs au but contre le triple champion. Les Eisbären menaient pourtant 3-0 au début du deuxième vingt. Profitant d'un 2+2 les BDL marquent trois buts et égalisent avant d'être de nouveau dépassés. Ils égalisent au dernier tiers avant de l'emporter en fusillade. Treille termine la soirée avec quatre points. Grenoble s'empare de la seizième place, dernière qualificative pour les séries. Zoug remonte cinquième avec un succès logique contre les Giants acquis notamment avec trois points de Tatar et un doublé de Kubalík.

En remportant un match important dans la bonne partie du tableau contre la Kometa, Berne se replace onzième.

Ingolstadt remporte sa deuxième victoire de suite en Suisse et intègre les bonnes places tandis que le LHC piétine. Mountfield se glisse aussi dans la bonne partie du tableau grâce à son net succès chez les Foxes avec un blanchissage de Novotný.

Les Pinguins se reprennent bien après leur humiliation contre Grenoble en s'imposant en fusillade contre Lukko pourtant équipe solidement campé en haut de tableau.



Classement : Ilves : 12 pts KalPa : 11 pts Frölunda : 9 pts Brynäs : 9 pts EV Zoug : 8 pts Sparta Praha : 8 pts Luleå HF : 8 pts Lukko : 7 pts Kometa Brno : 7 pts Zurich Lions : 7 pts SC Berne : 7 pts ERC Ingolstadt : 6 pts Red Bull Salzburg : 6 pts Klagenfurt : 6 pts Mountfield HK : 6 pts Grenoble Brûleurs de Loups : 5 pts Bolzano Foxes : 5 pts Fischtown Pinguins Bremerhaven : 4 pts Eisbären Berlin : 4 pts Lausanne : 3 pts Storhamar : 3 pts Odense Bulldogs : 2 pts Belfast Giants : 1 pt Tychy : 0 pt