|Europe : Continental Cup - CHL
|Hockey sur glace - CHL : Fin de la quatrième journée
|Les Suisses Berne et Zoug se rapprochent du sommet, Grenoble, Ingolstadt et Mountfield entrent dans les bonnes places, Bremerhaven s'en rapproche.
Philippe Rouinssard
Hockey Hebdo
|le 07/09/2025 à 21:37
Berne - Brno : 5-3
Lausanne - Ingolstadt : 1-3
Zoug - Belfast : 6-3
Bolzano - Mountfield HK : 0-4
Bremerhaven - Lukko : 3-2 TAB
Berlin - Grenoble : 4-5 TAB
Grenoble aligne une deuxième victoire consécutive en Allemagne, cette fois aux tirs au but contre le triple champion. Les Eisbären menaient pourtant 3-0 au début du deuxième vingt. Profitant d'un 2+2 les BDL marquent trois buts et égalisent avant d'être de nouveau dépassés. Ils égalisent au dernier tiers avant de l'emporter en fusillade. Treille termine la soirée avec quatre points. Grenoble s'empare de la seizième place, dernière qualificative pour les séries.
Zoug remonte cinquième avec un succès logique contre les Giants acquis notamment avec trois points de Tatar et un doublé de Kubalík.
En remportant un match important dans la bonne partie du tableau contre la Kometa, Berne se replace onzième.
Ingolstadt remporte sa deuxième victoire de suite en Suisse et intègre les bonnes places tandis que le LHC piétine. Mountfield se glisse aussi dans la bonne partie du tableau grâce à son net succès chez les Foxes avec un blanchissage de Novotný.
Les Pinguins se reprennent bien après leur humiliation contre Grenoble en s'imposant en fusillade contre Lukko pourtant équipe solidement campé en haut de tableau.
Classement :
- Ilves : 12 pts
- KalPa : 11 pts
- Frölunda : 9 pts
- Brynäs : 9 pts
- EV Zoug : 8 pts
- Sparta Praha : 8 pts
- Luleå HF : 8 pts
- Lukko : 7 pts
- Kometa Brno : 7 pts
- Zurich Lions : 7 pts
- SC Berne : 7 pts
- ERC Ingolstadt : 6 pts
- Red Bull Salzburg : 6 pts
- Klagenfurt : 6 pts
- Mountfield HK : 6 pts
- Grenoble Brûleurs de Loups : 5 pts
- Bolzano Foxes : 5 pts
- Fischtown Pinguins Bremerhaven : 4 pts
- Eisbären Berlin : 4 pts
- Lausanne : 3 pts
- Storhamar : 3 pts
- Odense Bulldogs : 2 pts
- Belfast Giants : 1 pt
- Tychy : 0 pt
