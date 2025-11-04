 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Europe : Continental Cup - CHL
Hockey sur glace - CHL : Fin de la quatrième journée
 
Les Suisses Berne et Zoug se rapprochent du sommet, Grenoble, Ingolstadt et Mountfield entrent dans les bonnes places, Bremerhaven s'en rapproche.
 
Source : championshockeyleague.com Philippe Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo le 07/09/2025 à 21:37
Berne - Brno : 5-3
Lausanne - Ingolstadt : 1-3
Zoug - Belfast : 6-3
Bolzano - Mountfield HK : 0-4
Bremerhaven - Lukko : 3-2 TAB
Berlin - Grenoble : 4-5 TAB

Photo hockey CHL : Fin de la quatrième journée - Europe : Continental Cup - CHL
Grenoble aligne une deuxième victoire consécutive en Allemagne, cette fois aux tirs au but contre le triple champion. Les Eisbären menaient pourtant 3-0 au début du deuxième vingt. Profitant d'un 2+2 les BDL marquent trois buts et égalisent avant d'être de nouveau dépassés. Ils égalisent au dernier tiers avant de l'emporter en fusillade. Treille termine la soirée avec quatre points. Grenoble s'empare de la seizième place, dernière qualificative pour les séries.
Zoug remonte cinquième avec un succès logique contre les Giants acquis notamment avec trois points de Tatar et un doublé de Kubalík.
En remportant un match important dans la bonne partie du tableau contre la Kometa, Berne se replace onzième.
Ingolstadt remporte sa deuxième victoire de suite en Suisse et intègre les bonnes places tandis que le LHC piétine. Mountfield se glisse aussi dans la bonne partie du tableau grâce à son net succès chez les Foxes avec un blanchissage de Novotný.
Les Pinguins se reprennent bien après leur humiliation contre Grenoble en s'imposant en fusillade contre Lukko pourtant équipe solidement campé en haut de tableau.

 
Classement :
  1. Ilves : 12 pts
  2. KalPa : 11 pts
  3. Frölunda : 9 pts
  4. Brynäs : 9 pts
  5. EV Zoug : 8 pts
  6. Sparta Praha : 8 pts
  7. Luleå HF : 8 pts
  8. Lukko : 7 pts
  9. Kometa Brno : 7 pts
  10. Zurich Lions : 7 pts
  11. SC Berne : 7 pts
  12. ERC Ingolstadt : 6 pts
  13. Red Bull Salzburg : 6 pts
  14. Klagenfurt : 6 pts
  15. Mountfield HK : 6 pts
  16. Grenoble Brûleurs de Loups : 5 pts
  17. Bolzano Foxes : 5 pts
  18. Fischtown Pinguins Bremerhaven : 4 pts
  19. Eisbären Berlin : 4 pts
  20. Lausanne : 3 pts
  21. Storhamar : 3 pts
  22. Odense Bulldogs : 2 pts
  23. Belfast Giants : 1 pt
  24. Tychy : 0 pt
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 