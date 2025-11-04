Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - CHL : Fin de la saison régulière KalPa et Lukko se replacent en haut, Ingolstadt et Brno sont dans la bonne partie du tableau. Salzburg raccroche les playoffs Source : championshockeyleague.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 15/10/2025 à 22:36 Tweeter KalPa - Klagenfurt : 3-1

Tychy - Lukko : 4-5

Ingolstadt - Odense : 8-2

Lausanne - Mountfield : 3-2 ap

Zoug - Brno : 3-4

Salzburg - Berlin : 4-1





Les Finlandais terminent sur des victoires pour s'assurer les meilleures places. Le KalPa a logiquement dominé Klagenfurt et termine deuxième du général. Victoire laborieuse en revanche pour Lukko en Pologne face à Tychy. Tuuva marque le but de la victoire dans les dernières secondes de jeu. Le club de Rauma termine 5e.

Ingolstadt termine la saison régulière en fanfare en corrigeant les Bulldogs. Barber, Girduckis et Sheen marquent tous trois points. Les panthères terminent sixièmes.

La Kometa s'impose à Zoug avec un doublé de Moravec et termine huitième du classement. Les taureaux sont treizième.

Salzburg brille à domicile et se qualifie avec brio pour les playoffs à la onzième place en surclassant Berlin.

Lausanne remporte laborieusement sa deuxième victoire de la compétition en prolongation contre Mountfield sur un but de Oksanen. Les deux équipes ne rejoignent pas les playoffs



Le programme des huitièmes de finale est connu.



Ilves - Bremerhaven

KalPa - Zurich

Frölunda - Grenoble

Sparta - Zoug

Lukko - Salzburg

Ingolstadt - Storhamar

Berne - Brynäs

Classement : I lves : 18 pts KalPa : 17 pts Frölunda : 15 pts Sparta Praha : 14 pts Lukko : 13 pts ERC Ingolstadt : 12 pts SC Berne : 10 pts Kometa Brno : 10 pts Luleå HF : 10 pts Brynäs : 9 pts Storhamar : 9 pts Red Bull Salzburg : 9 pts EV Zoug : 8 pts Grenoble Brûleurs de Loups : 8 pts Zurich Lions : 7 pts Fischtown Pinguins Bremerhaven : 7 pts Mountfield HK : 7 pts Klagenfurt : 6 pts Bolzano Foxes : 6 pts Lausanne : 5 pts Odense Bulldogs : 5 pts Eisbären Berlin : 4 pts Belfast Giants : 4 pts Tychy : 3 pts











