 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Europe : Continental Cup - CHL
Hockey sur glace - CHL : Fin de la saison régulière
 
KalPa et Lukko se replacent en haut, Ingolstadt et Brno sont dans la bonne partie du tableau. Salzburg raccroche les playoffs
 
Source : championshockeyleague.com Philippe Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo le 15/10/2025 à 22:36
KalPa - Klagenfurt : 3-1
Tychy - Lukko : 4-5
Ingolstadt - Odense : 8-2
Lausanne - Mountfield : 3-2 ap
Zoug - Brno : 3-4
Salzburg - Berlin : 4-1

Photo hockey CHL : Fin de la saison régulière - Europe : Continental Cup - CHL

Les Finlandais terminent sur des victoires pour s'assurer les meilleures places. Le KalPa a logiquement dominé Klagenfurt et termine deuxième du général. Victoire laborieuse en revanche pour Lukko en Pologne face à Tychy. Tuuva marque le but de la victoire dans les dernières secondes de jeu. Le club de Rauma termine 5e.
Ingolstadt termine la saison régulière en fanfare en corrigeant les Bulldogs. Barber, Girduckis et Sheen marquent tous trois points. Les panthères terminent sixièmes.
La Kometa s'impose à Zoug avec un doublé de Moravec et termine huitième du classement. Les taureaux sont treizième.
Salzburg brille à domicile et se qualifie avec brio pour les playoffs à la onzième place en surclassant Berlin. 
Lausanne remporte laborieusement sa deuxième victoire de la compétition en prolongation contre Mountfield sur un but de Oksanen. Les deux équipes ne rejoignent pas les playoffs

Le programme des huitièmes de finale est connu. 

Ilves - Bremerhaven
KalPa - Zurich
Frölunda - Grenoble
Sparta - Zoug
Lukko - Salzburg 
Ingolstadt - Storhamar 
Berne - Brynäs 
Brno - Luleå

Classement :
  1. Ilves : 18 pts
  2. KalPa : 17 pts
  3. Frölunda : 15 pts
  4. Sparta Praha : 14 pts
  5. Lukko : 13 pts
  6. ERC Ingolstadt : 12 pts
  7. SC Berne : 10 pts
  8. Kometa Brno : 10 pts
  9. Luleå HF : 10 pts
  10. Brynäs : 9 pts
  11. Storhamar : 9 pts
  12. Red Bull Salzburg : 9 pts
  13. EV Zoug : 8 pts
  14. Grenoble Brûleurs de Loups : 8 pts
  15. Zurich Lions : 7 pts
  16. Fischtown Pinguins Bremerhaven : 7 pts
  17. Mountfield HK : 7 pts
  18. Klagenfurt : 6 pts
  19. Bolzano Foxes : 6 pts
  20. Lausanne : 5 pts
  21. Odense Bulldogs : 5 pts
  22. Eisbären Berlin : 4 pts
  23. Belfast Giants : 4 pts
  24. Tychy : 3 pts
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 