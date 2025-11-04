|
|Europe : Continental Cup - CHL
|
|Hockey sur glace - CHL : Fin de la saison régulière
|
|KalPa et Lukko se replacent en haut, Ingolstadt et Brno sont dans la bonne partie du tableau. Salzburg raccroche les playoffs
|
|
|Source : championshockeyleague.com
|
Philippe Rouinssard
|Posté par
Hockey Hebdo
|le 15/10/2025 à 22:36
|
|
KalPa - Klagenfurt : 3-1
Tychy - Lukko : 4-5
Ingolstadt - Odense : 8-2
Lausanne - Mountfield : 3-2 ap
Zoug - Brno : 3-4
Salzburg - Berlin : 4-1
Les Finlandais terminent sur des victoires pour s'assurer les meilleures places. Le KalPa a logiquement dominé Klagenfurt et termine deuxième du général. Victoire laborieuse en revanche pour Lukko en Pologne face à Tychy. Tuuva marque le but de la victoire dans les dernières secondes de jeu. Le club de Rauma termine 5e.
Ingolstadt termine la saison régulière en fanfare en corrigeant les Bulldogs. Barber, Girduckis et Sheen marquent tous trois points. Les panthères terminent sixièmes.
La Kometa s'impose à Zoug avec un doublé de Moravec et termine huitième du classement. Les taureaux sont treizième.
Salzburg brille à domicile et se qualifie avec brio pour les playoffs à la onzième place en surclassant Berlin.
Lausanne remporte laborieusement sa deuxième victoire de la compétition en prolongation contre Mountfield sur un but de Oksanen. Les deux équipes ne rejoignent pas les playoffs
Le programme des huitièmes de finale est connu.
Ilves - Bremerhaven
KalPa - Zurich
Frölunda - Grenoble
Sparta - Zoug
Lukko - Salzburg
Ingolstadt - Storhamar
Berne - Brynäs
Brno - Luleå
Classement :
- Ilves : 18 pts
- KalPa : 17 pts
- Frölunda : 15 pts
- Sparta Praha : 14 pts
- Lukko : 13 pts
- ERC Ingolstadt : 12 pts
- SC Berne : 10 pts
- Kometa Brno : 10 pts
- Luleå HF : 10 pts
- Brynäs : 9 pts
- Storhamar : 9 pts
- Red Bull Salzburg : 9 pts
- EV Zoug : 8 pts
- Grenoble Brûleurs de Loups : 8 pts
- Zurich Lions : 7 pts
- Fischtown Pinguins Bremerhaven : 7 pts
- Mountfield HK : 7 pts
- Klagenfurt : 6 pts
- Bolzano Foxes : 6 pts
- Lausanne : 5 pts
- Odense Bulldogs : 5 pts
- Eisbären Berlin : 4 pts
- Belfast Giants : 4 pts
- Tychy : 3 pts
|
|
|
|© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
|
|
|