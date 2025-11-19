Ilves - Bremerhaven : 5-2 (3-2)

KalPa - Zurich : 4-2 (4-4)

Salzburg - Ingolstadt : 4-3 (2-6)



- Bremerhaven : 5-2 (3-2)- Zurich : 4-2 (4-4)- Ingolstadt : 4-3 (2-6) Carton plein pour les clubs finlandais, les trois rejoignent les quarts, après la qualification hier du Lukko. Ilves qui s'était imposé d'une unité à Fischtown a remis le couvert à domicile en s'imposant avec trois buts d'avance. Borg marque deux buts.

KalPa se qualifie également en éliminant Zurich le champion en titre. Après un match nul à l'aller, les Finlandais ont écrasé le début de match avec 4 buts sans réplique dans la première partie de la rencontre dont deux pour Hartikainen. Au dernier vingt les locaux laissent filer laissant les Lions réduire de deux unités le score mais pas assez pour sauver la partie. Fin de parcours pour le champion d'Europe.

Salzburg comme Grenoble et les clubs tchèques hier a sauvé l'honneur mais est éliminé de la compétition. Les Autrichiens avaient été atomisés au match aller et avait un gouffre à remonter contre Ingolstadt. Le Red Bull l'emporte avec deux points de Coe et Nienhuis mais avec un seul but d'écart cela ne suffit pas à rester dans le coup.



Programme des quarts de finale :



Ilves - Luleå

Zoug - Lukko

Frölunda - Ingolstadt

KalPa - Brynäs