Europe : Continental Cup - CHL
Hockey sur glace - CHL : Fin des 1/8ème de finale aller
 
Ingolstadt et Zoug assurent et sont quasiment sûrs d'être qualifiés. Lukko l'emporte de justesse à l'extérieur
 
Source : championshockeyleague.com Phil Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo le 12/11/2025 à 22:06
Storhamar - Lukko : 2-3
Ingolstadt - Salzburg : 6-2
Zoug - Praha : 6-0

Lukko s'impose difficilement en Norvège contre Storhamar. Pour le SIL menait 2-0 après quarante minutes de jeu. Les Finlandais renversent le match au dernier tiers avec trois buts dont deux en powerplay. 
Ingolstadt cartonne à domicile contre le Red Bull qui avec quatre buts de retard aura fort à faire à domicile. Barber marque un triplé et quatre points.
Zoug fait encore mieux en humiliant le Sparta avec un terrible 6-0 qu'il sera impossible à remonter la semaine prochaine.
 
 
