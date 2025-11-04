|
|Europe : Continental Cup - CHL
|
|Hockey sur glace - CHL : Fin des 1/8ème de finale aller
|
|Ingolstadt et Zoug assurent et sont quasiment sûrs d'être qualifiés. Lukko l'emporte de justesse à l'extérieur
|
|
|Source : championshockeyleague.com
|
Phil Rouinssard
|Posté par
Hockey Hebdo
|le 12/11/2025 à 22:06
|
|
Storhamar - Lukko : 2-3
Ingolstadt - Salzburg : 6-2
Zoug - Praha : 6-0
Lukko s'impose difficilement en Norvège contre Storhamar. Pour le SIL menait 2-0 après quarante minutes de jeu. Les Finlandais renversent le match au dernier tiers avec trois buts dont deux en powerplay.
Ingolstadt cartonne à domicile contre le Red Bull qui avec quatre buts de retard aura fort à faire à domicile. Barber marque un triplé et quatre points.
Zoug fait encore mieux en humiliant le Sparta avec un terrible 6-0 qu'il sera impossible à remonter la semaine prochaine.
|
|
|
|
|
|