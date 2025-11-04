 
Europe : Continental Cup - CHL
Hockey sur glace - CHL : Fin des quarts de finale aller
 
Pour le dernier match de l'aller c'est Lukko qui s'impose à domicile
 
Posté par Hockey Hebdo le 03/12/2025 à 21:25
Photo hockey CHL : Fin des quarts de finale aller - Europe : Continental Cup - CHL

Lukko - Zoug : 3-1 (1-0, 1-0, 1-1)
 
Les Finlandais de Lukko à domicile pour tenter de sauver l'honneur de la Liiga après la défaite des Ilves et du KalPa la veille. En face, Zoug dernière équipe suisse en lice tentera un coup d'éclat au bord du golfe de Botnie.
Pas de surprise donc à Rauma, le Lukko s'impose de deux longueurs avec deux points de Westerholm et Intonen. L'EVZ, dos au mur devra faire un exploit à domicile la semaine prochaine.
 
 
