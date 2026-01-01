Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - CHL : Frölunda champion C'est Frölunda qui remporte la finale de la CHL 2026 en prolongation Source : chlhockey Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 03/03/2026 à 23:10 Tweeter Frölunda - Luleå : 3-2 ap (0-0, 1-0, 1-2, 1-0)

Photographe : Michael Erichsen Frölunda champion d'Europe pour la 5e fois !

Finale de CHL 100% suédoise à Göteborg entre Frölunda actuel deuxième du championnat et le LHF cinquième de SHL. Par contre lors des deux dernières rencontres entre ces deux là ce sont bien les joueurs du Nord qui l'ont emporté. Mais ce soir rien n'est identique il s'agit de la finale de la coupe d'Europe et le VF pourra-t-il ajouter une cinquième couronne ? Ou bien est ce que Luleå signera sa deuxième victoire européenne après celle de 2015 contre la même équipe de Frölunda.

Le premier tiers est plutôt dans les mains locales mais le score ne bouge pas. A la moitié du deuxième tiers, les vert et rouge sont pénalisés. Lasu subtilise la rondelle à la bleue, fonce en break et fusille le portier pour faire gronder le Scandinavium (1-0).

La partie s'équilibre, mais le score ne bouge pas jusqu'à la deuxième sirène. Dès l'entame du dernier vingt pourtant le LHF égalise. Les locaux ratent leur sortie de zone, Bromé lance puissamment de la bleue, Koivistoinen dévie entre les pads de Normann et égalise (1-1).

Peu après, Luleå est pénalisé. Frölunda fait tourner le palet et cherche l'ouverture. Tömmernes de la bleue envoie un puissant lancer, Petersson dévie au fond et remet les locaux devant (2-1).

Frölunda tient bon dans un excellent dernier vingt. Les deux équipes se rendent coup pour coup, mais les locaux jouent la montre assez efficacement, mais pas assez pour tenir jusqu'au bout. Le portier visiteur sort, la pression monte d'un cran. La défense locale mal placée laisse, Leskinen dans l'angle gauche, il parvient à trouver la lucarne opposée malgré le retourn de Normann et égalise à 16 secondes de la sirène finale (2-2).

Il faut disputer une prolongation, la deuxième seulement de l'histoire de la finale de CHL. La dernière avait été remportée par Frölunda en 2017. Est ce un signe ? Bromé est pénalisé après quatre minutes de jeu, cela se complique pour les visiteurs. Tömmernes à la bleue retrouve Innala dans le cercle droit, son one-timer cueille Ward (3-2).

Le Scandinavium chavire, Frölunda est champion d'Europe, encore, pour la cinquième fois de l'histoire de la jeune compétition, la dernière remontait à 2020. Le hockey suédois continue de régner sur le vieux continent. Il s'agit en effet du septième titre d'un club suédois en onze saison !



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Jere Innala

** : Henrik Tömmernes

* : Matteus Ward

