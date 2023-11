Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - CHL : Genève et Lukko en quarts Genève et Lukko s'emparent des deux derniers tickets pour les quarts de finale européens Source : championshockeyleague.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 22/11/2023 à 22:53 Tweeter Genève-Servette - München Red Bulls : 3-1 (aller 3-4)

Rauman Lukko - HC TWK Innsbruck : 2-1 ap (aller 2-2)



- München Red Bulls : 3-1 (aller 3-4)- HC TWK Innsbruck : 2-1 ap (aller 2-2) Genève, battu en Bavière la semaine passée, a réussi à redresser la barre et s'impose à domicile de deux longueurs pour éliminer München, dernière équipe allemande en lice et se qualifier pour la suite de la compétition.

Lukko tenu en échec dans le Tyrol a bien eu du mal de se défaire à domicile d'Innsbruck. Une fois encore malgré une écrasante domination des Finlandais, les deux équipes se séparaient sur un match nul. Reunanen donne la victoire en prolongation et la qualification pour les quarts de finale.



Les quarts de finale se dérouleront dans quinze jours chez les moins bien classés à l'issue de la phase régulière, les affiches sont les suivantes :



Vítkovice Ridera - Rapperswill-Jona Lakers

Färjestad BK - Skellefteå AIK

Växjö Lakers - Genève-Servette

