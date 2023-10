Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - CHL : Il reste encore une place Lahti, Vítkovice et Bienne se qualifient pour les playoffs de la CHL. La dernière place se jouera entre Tappara, les Oceláři et les Giants Source : championshockeyleague.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 17/10/2023 à 22:58 Tweeter Rauman Lukko - Genève-Servette : 3-2

Färjestad BK - München Red Bulls : 4-2

Växjö Lakers - Rapperswil-Jona Lakers : 3-2 ap

ERC Ingolstadt - Vítkovice Ridera : 0-5

HC TWK Innsbruck - Skellefteå AIK : 2-4

EHC Bienne - Tappara Tampere : 6-3

Salzburg Red Bulls - Pelicans Lahti : 1-5



Växjö reste leader après une victoire laborieuse contre les autres Lakers de la compétition européenne. C'est un but de McLaughlin en prolongation qui délivre les locaux. Le point pris par Rapperswil-Jona suffit a valider son billet pour les playoffs.

Lukko est deuxième après un succès contre Genève non sans frayeur. En effet les Finlandais menaient 3-0 après à peine douze minutes de jeu, mais les Helvètes sont patiemment revenus à hauteur sans pour autant réussir à égaliser.

Färjestad se maintient sur le podium avec un nouveau succès acquis cette fois contre München. Les Suédois ont mené 2-0 après un tiers mais se sont fait rejoindre au tiers médiant. En dernière période, le powerplay local marquait deux fois pour donner une victoire confortable.

Skellefteå s'impose sans trop de mal à Innsbruck et reste dans la bonne partie du tableau.

Les Pelicans en souffrance en Liiga continuent de briller en CHL et ont écrasé Salzburg. Cinq buteurs différents ont marqué en Autriche ce qui assure une qualification en playoffs pour Lahti.

Vítkovice confirme sa bonne forme en écrasant Ingolstadt. Une victoire en fanfare avec quatre points de Mueller, trois de Bukarts et deux pour Krieger. Machovský blanchit avec pas moins de 33 arrêts. Ostrava se qualifie pour les playoffs après cette victoire en fanfare.

Bienne composte également son billet pour les séries éliminatoires après un succès convaincant face au Tappara. Pourtant le club de Tampere menait 2-0 après un tiers, mais a ensuite encaissé trois buts à chacun des tiers restant pour s'incliner lourdement. Haas termine la soirée avec trois points côté suisse. Le champion d'Europe en titre n'a plus son destin entre les mains et pourrait être éliminé dès la phase de poule. En effet en cas du moindre point pris par Třinec demain à domicile face aux Pirates (scénario plus que probable) ce sont les Tchèques qui prendraient la dernière place qualificative. Même si les dragons se font piéger à domicile par les Danois, le Tappara n'est pas encore sauvé. Belfast pourrait s'emparer du dernier fauteuil en cas de revers des Oceláři mais si les Giants s'imposent en temps réglementaire face à Pardubice. L'horizon se gâte pour le champion en titre qui pourrait ne pas pouvoir défendre sa couronne.











