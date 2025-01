Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - CHL : Le rugissement du lion Zurich écrase Genève dans la demi-finale aller de la CHL Source : championshockeyleague.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 15/01/2025 à 22:42 Tweeter Zurich Lions : 1-6 (0-2, 0-4, 1-0)



Genève-Servette -: 1-6 (0-2, 0-4, 1-0) La demi-finale 100% suisse n'a pas eu de suspense, Genève a sombré sur sa glace face aux Lions. Zurich a marqué six buts en quarante minutes sans réplique. Balcers inscrit un doublé et trois points dans cette partie. Les aigles sauvent la face avec un but au dernier tiers mais avec cinq buts de retard pour un match retour qui se tiendra à Zurich on voit mal comment les Romands pourraient renverser la table. Le ZSC a fait un grand pas vers la finale européenne.











