Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - CHL : Les dragons condamnés à l'exploit Les dragons entament leurs matchs 3 et 4 de CHL sur la route. Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 12/09/2024 à 09:09



Après deux rencontres sur son glaçon soldées par deux défaites, Klagenfurt 4-2 et Trinec 5-3, les dragons sont sur la route pour les matchs 3 et 4 de la CHL version 2024/2025. Et le repas bien que copieux risque d'être fort indigeste.

En effet ce jeudi le déplacement proposé pour ce jour n'est ni plus ni moins que le champion de Finlande, le Tappara Tampere. Quand on connait la qualité du championnat finlandais on peut craindre le pire pour notre représantant.

Deux jours après, ce samedi, direction l'allemagne pour défer le vice champion allemand, les pingouins de Bremerhaven. Là encore du très lourd.



Mais les dragons ont du coeur en témoigne la rencontre face au champion tchèque de Trinec avec qui, ils ont fait bien plus que jeu égal durant 2 tiers. Les champions de france doivent, s'ils veulent accéder au second tour, empocher au minimum deux succès sur la quatre dernières rencontres et montrer ainsi que les Français méritent une place dans cette CHL ce qui n'est pas encore gagné pour la prochaine saison.



Rouen pour ces déplacements sera fortement amoindri car, après le forfait depuis un momment du centre Kytnar, c'est ajouté, après le premier match, la blessure de Perron absent pour au moins un mois, c'est celle de Chakiachvili (blessé lors du second match) qui s'est ajouté pour une indisponibilité de deux mois. Comme les mauvaises nouvelles ne viennent jamais seules le défenseur canadien Marc-Olivier Duquette a fait ses valises pour rejoindre Kassel, le club allemand ayant levé sa clause libératoire.

C'est donc avec quatre défenseurs expérimentés + deux jeunes en défense comme en attaque que le RHE tentera de décrocher un premier succès.



