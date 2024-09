Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - CHL : Les dragons entrent en piste. Début de la campagne européenne pour les dragons avec deux rencontres ce vendredi et ce dimanche. Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 05/09/2024 à 11:57 Tweeter



Ce vendredi à 20 heures, les dragons auront les deux patins en CHL puisqu'ils vont commencer leur périple européen. Une première rencontre à domicile ce vendredi avec la réception du vice-champion autrichien du KAC Klagenfurt. Une formation autrichienne à la portée des dragons et il serait de bon ton de commencer par une victoire tant le reste du programme est périlleux.

Par la suite ce dimanche à 16 heures les champions de France recevront les vainqueurs du championnat tchèque le HC Ocelari Trinec. Un gros morceau mais sur son glaçon les normands vendront chèrement leur peau.

La suite se sont deux gros déplacements, le jeudi 12 en Finlande (Tappara Tampere) et le samedi 14 en Allemagne (Pingouins Bremerhaven).

Bonne chance à notre représantant français dans cette compétition.







C'est dans une patinoire archi pleine et dans une ambiance de folie que les dragons vont en découdrent.La suite se sont deux gros déplacements, le jeudi 12 en Finlande (Tappara Tampere) et le samedi 14 en Allemagne (Pingouins Bremerhaven).Bonne chance à notre représantant français dans cette compétition. © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo