Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - CHL : Les finalistes connus Genève et Skellefteå s'affronteront en finale de la CHL Source : championshockeyleague.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 17/01/2024 à 11:33

Rauman Lukko - Genève-Servette : 2-3 (2-0, 0-2, 0-1) - Genève-Servette : 2-3 (2-0, 0-2, 0-1)

Lukko avait réalisé un match nul en Suisse plutôt encourageant et pouvait conclure devant son public. La partie démarre pour le mieux pour les Finlandais qui mènet 2-0 après un tiers. Le GSHC inverse la tendance et ses Nordiques lui permettent de renverser le match. Filppula et Vatanen marquent au tiers médiant pour l'égalisation. Au dernier vingt, Filppula donne la victoire et la première finale pour Genève.



Skellefteå AIK - Vítkovice Ridera : 1-2 (1-0, 0-1, 0-1)



Les Tchèques de Vítkovice jouent à qui perd gagnent et terminent sur une bonne note cette CHL à la troisième place. Battus de deux longueurs chez eux, les mineurs étaient contraints à l'exploit en Suède. Le SAIK démarre bien avec un but dès la cinquième minute de jeu. Barinka égalise au tiers médiant. Vítky poursuit son effort en dernière période, Kalus donne l'avantage aux Tchèques. Ceux-ci poussent de toutes leurs forces en fin de tiers pour marquer ce deuxième but d'écart et pousser à la prolongation en vain. Skellefteå s'incline mais rejoins la finale de la CHL.











