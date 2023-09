Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Europe : Continental Cup - CHL Hockey sur glace - CHL : Les Ilves mènent la danse Les Ilves toujours invaincus sont leaders de la CHL. Växjö, München, les Pélicans et Färjestad suivent le rythme Source : championshockeyleague.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 08/09/2023 à 21:56 Tweeter Pelicans Lahti - Vítkovice Ridera : 4-0

Ilves Tampere - Oceláři Třinec : 5-4

Färjestad BK - EHC Bienne : 4-1

Växjö Lakers - Ålborg Pirates : 5-2

München Red Bulls - HC Košice : 5-2





Les Ilves restent invaincus avec un troisième succès face à Třinec. Le champion tchèque lui est toujours bredouille dans cette CHL malgré trois points de Pánik et de Hudáček. Tampere mené au score a renversé la donne au dernier vingt avec un doublé de Lancaster. Suomi inscrit trois points pour les lynx.

Les Pelicans infligent une cinglante première défaite à Vítkovice. Lasch a été le meneur de jeu des Finlandais avec quatre points ! Patrikainen blanchit avec 29 arrêts.

Tout va bien également pour les Suédois. Färjestad rebondit devant ses partisans en surclassant Bienne grâce à un solide dernier tiers et un doublé de Kellman. Victoire aussi aisée pour Växjö devant ses partisans face aux Pirates.

München confirme avec une deuxième victoire de suite en surclassant Košice qui s'enfonce. Blum a mené les Red Bulls avec pas moins de quatre points. Le réveil tardif des métallurgistes et les deux buts d'Olsson n'ont pas renversé la tendance. - Vítkovice Ridera : 4-0- Oceláři Třinec : 5-4- EHC Bienne : 4-1- Ålborg Pirates : 5-2- HC Košice : 5-2Lesrestent invaincus avec un troisième succès face à Třinec. Le champion tchèque lui est toujours bredouille dans cette CHL malgré trois points deet de. Tampere mené au score a renversé la donne au dernier vingt avec un doublé de Lancaster. Suomi inscrit trois points pour les lynx.Lesinfligent une cinglante première défaite à Vítkovice.a été le meneur de jeu des Finlandais avec quatre points !blanchit avec 29 arrêts.Tout va bien également pour les Suédois.rebondit devant ses partisans en surclassant Bienne grâce à un solide dernier tiers et un doublé de. Victoire aussi aisée pourdevant ses partisans face aux Pirates.confirme avec une deuxième victoire de suite en surclassant Košice qui s'enfonce. Blum a mené les Red Bulls avec pas moins de quatre points. Le réveil tardif des métallurgistes et les deux buts d'n'ont pas renversé la tendance. Classement après trois journées :

Ilves Tampere : 9 pt s Lukko Rauma : 9 pts ERC Ingolstadt : 9 pts Växjö Lakers : 8 pts Tappara Tampere : 7 pts München Red Bulls : 7 pts Mannheim Adlers : 7 pts Pelicans Lahti : 6 pts EHC Bienne : 6 pts Färjestad BK : 6 pts Genève-Servette : 6 pts Dynamo Pardubice : 6 pts HC TWK Innsbruck : 6 pts Vítkovice Ridera : 5 pts Skellefteå AIK : 3 pts Rouen Dragons : 3 pts Rapperswill-Jona Lakers : 2 pts Oceláři Třinec : 1 pt Stavanger Oilers : 1 pt Ålborg Pirates : 1 pt HC Košice : 0 pt Salzburg Red Bulls : 0 pt Belfast Giants : 0 pt Bolzano Foxes : 0 pt











